Студенты Тюменской области борются за выход в финал конкурса «Лидеры 72»

Фото: Студенческий конкурс «Лидеры 72», соцсети

В Тюмени стартовал заочный этап студенческого конкурса «Лидеры 72». Участие в нем принимают более 600 студентов из разных учебных заведений области.

Заочный этап представляет собой два тестирования на онлайн платформе. Первый тест - проверка общей эрудиции участников, второй - управленческих навыков.

После 13 июня в группе Студсовета Тюменской области в соцсети «Вконтакте» опубликуют списки топ-200 участников. Это студенты, которые наберут наибольшее количество баллов за тесты и, как следствие, пройдут в финал и будут бороться за возможность получить стипендию от Студсовета Тюменской области, а также пройти стажировки в региональных компаниях.

- Очень интересный формат проведения проекта. Я рада, что подала заявку! Надеюсь, что успешно прошла тестирование и войду в топ финалистов, чтобы биться за победу дальше! Вопросы оказались достаточно разносторонними и интересными, в целом мне понравилось, - поделилась впечатлениями участница Александра Подчувалова после прохождения заочного этапа конкурса.