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Происшествия13 июня 2022 15:32

В Тюмени пассажиру легковушки в голову вошла труба

Пьяный водитель влетел в забор, из которого торчали трубы
Виктория Терина
В Тюмени пассажиру легковушки в голову вошла труба

В Тюмени пассажиру легковушки в голову вошла труба

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сегодня, 13 июня, на улице Тимуровцев в Тюмени произошла жуткая авария, которая напомнила сцену из фильма "Пункт назначения". Труба "вошла в голову" пассажиру ВАЗа. Подробности ДТП сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Пострадавший мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии

Пострадавший мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автомобиль ВАЗ влетел в забор, из которого торчали трубы. Основной удар пришелся на 36-летнего пассажира, которому одна из труб вошла в голову. Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. От сильного удара машину отбросило на соседний дом.

В пресс-службе ГИБДД уточняют, что водитель травм не получил, а в момент ДТП он был пьян. Показания алкотестера составили 0,85 мг/л. Водитель раньше уже был лишен прав за серьезное нарушение ПДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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