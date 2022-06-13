В Тюмени пассажиру легковушки в голову вошла труба Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сегодня, 13 июня, на улице Тимуровцев в Тюмени произошла жуткая авария, которая напомнила сцену из фильма "Пункт назначения". Труба "вошла в голову" пассажиру ВАЗа. Подробности ДТП сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Пострадавший мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автомобиль ВАЗ влетел в забор, из которого торчали трубы. Основной удар пришелся на 36-летнего пассажира, которому одна из труб вошла в голову. Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. От сильного удара машину отбросило на соседний дом.

В пресс-службе ГИБДД уточняют, что водитель травм не получил, а в момент ДТП он был пьян. Показания алкотестера составили 0,85 мг/л. Водитель раньше уже был лишен прав за серьезное нарушение ПДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.