«Когда я узнала, сколько ему лет, мне стало страшно»: необычные истории знакомства тюменцев ко Дню Всех влюбленных

Судьба может встретиться там, где ты этого совсем не ожидаешь... Фото: из личного архива

Любовь – дело тонкое, никогда не знаешь, где встретишь свою вторую половинку и при каких обстоятельствах. А обстоятельства порой бывают самыми что ни на есть удивительными и забавными. Сегодня, в День святого Валентина, мы расскажем о самых необычных и романтических историях знакомства тюменцев, которые вот уже долгое время любимы и продолжают любить.

Люба и Паша, вместе 3 года

Люба и Паша долгое время были подписаны друг на друга в инстаграме, знали друг о друге через общих знакомых, но лично не общались и вживую никогда не виделись. Однажды Паша выложил историю, где сетовал, что не понимает, как готовить супы, и что это все очень сложно. Люба ответила, так у ребят завязался спор про готовку супа.

– Потом где-то неделю мы переписывались, поочередно отвечая друг другу на сториз. А на выходных Паша позвал меня на свидание. И я без задних мыслей туда собиралась, пока подруга не спросила, сколько ему лет. И я поняла, что не знаю этого. Мы начали серфить все его социальные сети, а там нигде не было даты. Потом мы нашли, в каком году он закончил школу, и вычислили, что Паше должно быть лет 28. Так и было. Мне резко стало очень страшно (разница в 8 лет, все-таки). Но я взяла себя в руки и пошла на свидание, – рассказывает Люба.

Там ребята ели бургеры и, со слов Любы, все было очень мило, разница в возрасте не ощущалась от слова совсем.

– Но я все-таки изо всех сил пыталась никак не исказить лицо, когда спрашивала у него про возраст, – улыбаясь, признается Люба.

Разница в возрасте оказалась ребятам только на руку Фото: из личного архива

Таня и Лёша, вместе 7 лет

Тот, кто говорит, что школьная любовь живет недолго, еще не знает об истории Тани и Лёши, которые познакомились в школьные годы и до сих поддерживают свой огонёк любви.

– Мы познакомились в 10 классе, тогда как раз были осенние каникулы, на которых нам организовывали выезд с классом на турбазу. Кстати получилось совершенно случайно, что он тоже поехал, потому что учился в параллельном классе в другой школе (тогда как раз началась эпоха филиалов и деление школ на корпуса), то есть фактически мы даже не пересекались и не скоро бы пересеклись. С нами в классе училась его сестра, которая и предложила классной руководительнице взять его с собой. Многих ребят он знал, так как до распределения в 10 класс учился с ними, – начинает свой рассказ Таня.

Фото Тани и Леши со школьных времен

– Так случилось, что этот год стал таким первым «взрослым», когда пробуешь все новое, интересное, и в силу новизны это кажется запретным и оставляет воспоминания. Помню, что уже было поздно и темно, мы вышли с компанией на балкон одного из корпусов на турбазе. Все разговаривали и шутили, тогда мы как-то и разговорились, безобидные разговоры подростков, которые только знакомятся. Тогда не было намеков о каких-то чувствах, все просто делились чем-то своим. Из-за того, что турбаза за городом, ночью там хорошо видно звезды, о чем я и сказала. Тогда он рассказал, что каждый год на свой день рождения отдыхает на юге России у родственников и каждый год наблюдает красивый звездопад. И действительно, 12 августа каждый год звездопад. Почему-то именно эта фраза всегда всплывает, когда спрашивают, как у нас все начиналось, – признается девушка.

Уже потом ребята много общались, гуляли и поняли, что не могут друг без друга. По словам Тани, было много всего: как счастливых моментов, так и тяжелых, но несмотря на это пара продолжает любить друг друга и строить совместное будущее.

– Необычно даже осознавать, что прошло 7 лет с того времени. Хорошо, что несмотря на свои особенности, мы очень похожи, в чем я убеждаюсь достаточно часто, – заключила Таня.

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Настя и Никита, вместе 5 лет

Настя и Никита познакомились в университете: ребята поступили на одно учебное отделение, еще не подозревая, что эта встреча окажется для них судьбоносной. Первое время они не замечали друг друга, так как каждый состоял в других отношениях. Но время шло, прошлые отношения так и остались в прошлом, и ребята посмотрели друг на друга другими глазами.

– У нас была общая компания, в которой был и Никита. Однажды мы собрались все вместе вечером, и у нас с Никитой впервые завязался разговор только вдвоем. После этого разговора по душам мы начали общаться чуть чаще, поздравлять друг друга с праздниками, желать удачи на экзаменах, – рассказывает Настя.

Переломным моментам стал еще один разговор по душам. Настя позвонила Никите в один из сложных моментов своей жизни.

– Я не знаю, почему я позвонила именно ему, а не подругам или кому еще, ведь мы тогда не так близко общались. Но мне показалось, что Никита тот, кто поймет меня больше всех остальных. Тогда мы проговорили три часа, что было для нас большим удивлением, но мы почувствовали сильную связь, – признается Настя.

Еще долгое время ребята общались как друзья, но все изменил внезапный поцелуй.

– В детстве мне мама рассказывала, как здороваются эскимосики – они трутся носиками. Мне всегда это казалось очень милым, и я спросила у Никиты, знает ли он об этом. Он даже не догадывался о милом приветствии эскимосиков, и я решила показать ему, как это – потерлась об его носик своим. Тогда мы впервые поцеловались, – рассказывает девушка

Ребятам было непривычно приходить в университет в роли пары: преподаватели и одногруппники не могли оставить их без внимания, но со временем все привыкли. Однажды один из преподавателей пошутил, назвав Настю фамилией Никиты. Шутка оказалось пророческой: в 2021 году ребята сыграли свадьбу и теперь наслаждаются друг другом в роли мужа и жены.

В роли мужа и жены ребята почти год Фото: из личного архива

Яна и Миша, вместе 2 года

История Яны и Миши про любовь с первого взгляда, искреннюю и настоящую, без желания показаться друг перед другом в лучшем свете. Дело в том, что после тяжелого расставания Яна захотела отвлечься и предложила подруге пойти потанцевать. Девушки пришли в клуб, где был Миша со своей компанией. Оказалось, что подруга Яны была с ними знакома, ребята начали танцевать вместе.

– В моменте мне захотелось подышать свежим воздухом, мы пошли на улицу, где я много дурачилась, веселилась. В общем, была настоящей. Я тогда еще не знала, что все это видел Миша, который стоял немного поодаль. Можно сказать, тогда он увидел меня такой, какая я есть, и его это ни то, что не оттолкнуло, а даже привлекло, – говорит девушка.

Как оказалось, Миша, увидев тогда настоящую Яну, влюбился с первого взгляда. Позже ребята начнут общаться и проводить друг с другом много времени. Через год Миша сделал Яне предложение руки и сердца, от которого девушка не смогла отказаться. Ребята сыграли свадьбу и продолжают жить счастливо, но уже в статусе молодой семьи.

Недавно Яна и Миша сыграли свадьбу Фото: из личного архива

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