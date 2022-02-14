Погода в Тюмени на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года: грядет потепление

В Тюмени грядет потепление. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 14 по 20 февраля 2022 года ожидается в основном переменная облачность. Без осадков.

Сегодня, 14 февраля, по прогнозам местных синоптиков, пройдет небольшой снег. Стоит сразу отметить, что осадков на этой неделе больше не предвидится. Во вторник – переменная облачность, 12 градусов ниже нуля.

Со среды начинается затяжное потепление. Так, уже в этот день температура наружного воздуха поднимется до минус 7 градусов (ночью минус 16). В четверг станет совсем по-весеннему тепло – всего минус 3, а ночью потеплеет сразу на восемь градусов.

Правда, в этот день усилится ветер. Он возьмет юго-западное направление и задует со скоростью шесть метров в секунду, порывы будут достигать 10 метров в секунду. Ветер такой силы сохранится, по предварительным данным, как минимум до следующей среды, 23 февраля.

В пятницу немного похолодает – столбики термометров покажут минус 7. Суббота, 19 февраля, – это единственный день на этой неделе, когда солнце будет властвовать на небе, разогнав порядком надоевшие за долгую зиму облака. В воскресенье оно снова спрячется за тучами, будет около 8 градусов ниже нуля.

Что касается следующей недели, то она (по крайней мере, ее начало) будет примерно такой же. Однако в областной столице стоит ждать снег. Он начнется уже в понедельник.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, где в Тюмени можно отдохнуть в зимнем лесу. Всего в лесах города мест, где можно устроить барбекю, 14. Расположены они в районах Верхнего Бора, Метелёва, Плехановского бора, ТЭЦ-2, Ялуторовского и Тобольского трактов. С точками их расположения можно ознакомиться здесь.

– Лес зимой и правда особенный. Он бережно укутан белым снегом. Здесь так легко дышится! Вокруг завораживающая тишина, лишь слышен хруст снега под ногами да видна галерея из живых 3D-картин, написанных самым талантливым художником – природой… Эти эмоции можно передать в строках, но всё-таки лучше почувствовать их лично, – отметили сотрудники «ЛесПаркХоза».