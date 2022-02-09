«Громадные синяки и великая депрессия»: россиянка – о последствиях после заболевания омикроном

Ухудшается свёртываемость крови, из-за чего появляются синяки... Фото: Мария Толстихина

В Тюмени продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Теперь на передовую линию вышел новый штамм «омикрон», которым тюменцы стали заражаться три недели назад. Специалисты отмечают, что вероятность подхватить омикрон возрастает в помещениях, где много людей. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» не стала исключением и перенесла злосчастную болезнь. Рассказываем, какие последствия она дала и с какими проблемами пришлось столкнуться во время лечения.

НАЧАЛО

Всё началось с легкого недомогания, которое сопровождалось апатией, сонливостью и ломотой костей. Дальше начали болеть мышцы, особенно в области спины. Такую боль можно сравнить с болью после интенсивной тренировки или после того, как долгое время нёс в руках что-то тяжелое. Порой встать резко с кровати было невозможно – ощущение, что при сильном рывке ты встанешь, но позвоночник останется «отдыхать» в постели.

Я не заподозрила начало коронавируса, так как вялость и слабость проявляются и при других заболеваниях. На тот момент я подумала, что слегка простудилась или изрядно переутомилась. В такой же ситуации оказалась моя соседка по комнате, только, помимо всего прочего, она очень часто чихала. За день она могла чихнуть раз 30. Мы предположили, что простудились, когда спали с приоткрытой форточкой, но не тут-то было.

ПРОЯВЛЕНИЯ ОМИКРОНА

Примерно на третий день недомогания начали подключаться и другие симптомы. Появилась температура, першение в горле и легкая заложенность носа. При этом запахи и вкусы никуда не пропали. Интересно, что температура всегда подскакивала до одной и той же отметки (у меня это было 37,4). Горло не болело, кашля не было, дышали легко, никакой одышкой и не пахло. До последнего была уверенность, что это обычная простуда.

Многие врачи говорят о том, что омикрон очень схож с простудой, а потому отличить одно от другого можно только при помощи теста на коронавирус, и желательно сделанного в лаборатории. Такой тест сделала наша одногруппница, с которой мы тесно общались на протяжении учебного месяца. Она, как и моя соседка по комнате, постоянно чихала. Результат теста оказался положительным, и это был омикрон.

БЫЛА ЛИ ПРИВИВКА?

К слову, на момент заболевания я и мои одногруппники были привиты «Спутником-V». Мне его поставили более полугода назад, ребята же в последние полгода были ревакцинированы. По данным некоторых исследователей и распространенному мнению переболевших знакомых, омикрон, как и другие штаммы, переносится намного легче при наличии прививки, пусть она даже была поставлена давно. Молодые люди и вовсе болеют недолго: кто-то выздоравливает даже за день. А вот пожилые люди переносят новый штамм гораздо тяжелее.

БОЛЕЕ ЗАРАЗНЫЙ, ЧЕМ ОСТАЛЬНЫЕ

Несмотря на наличие вакцины, шанс заразиться омикроном очень высок. По медицинским данным, омикрон до семи раз более заразен, чем предыдущий. Считается даже, что он более заразен, чем корь. К тому же и инкубационный период у него намного короче, а значит, и распространяется он быстрее.

Можно сделать экспресс-тест, но лучше - в лаборатории Фото: Мария Толстихина

В том, что омикрон распространяется очень быстро, мы убедились на личном опыте: если вначале в учебной группе чихала одна девушка, то на следующий день чихали еще две. А в конечном итоге из 12 человек заразились 8, просто кто-то подтвердил свою болезнь тестированием, а кто-то предпочел воздержаться от сдачи анализов. Но, скорее всего, все были заражены коронавирусом, так как симптомы оказались очень схожи.

Две полоски - положительный результат Фото: Мария Толстихина

Этот факт удалось подтвердить на личном опыте. В учебной группе (где и произошло заражение) болела омикроном одна девушка (которая, конечно, узнала об этом после). Уже на следующий день недомогание чувствовали еще трое, а через день болела чуть ли не вся группа. Те, кто после сдал тест, обнаружили, что больны омикроном.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРИЗНАКИ

Отличить наверняка омикрон от любой другой простуды поможет лишь тест на COVID-19, но есть некоторые признаки, которые удивили и заставили верить в то, что это всё-таки омикрон. Так, у меня и еще одной девушки резко внезапно появились жутчайшие синяки на ногах. Ни она, ни я до этого не падали и не ударялись. Выяснилось, что у болеющих омикроном нередко появляются гематомы.

Появляются гематомы Фото: Мария Толстихина

Дело в том, что коронавирус повышает свертывание крови, она становится гуще и хуже протекает по сосудам, задерживаясь в тканях. Образование синяков на фоне коронавируса или на фоне его лечения – это сигнал для того, чтобы немедленно обратиться к врачу. Во время или после болезни сдайте кровь на анализ, чтобы посмотреть, в норме ли ее показатели.

Помимо синяков, начал проявляться сухой кашель, который порой не давал спать по ночам – ты будто захлебывался им. Но проблем с дыханием так и не наблюдалось. Как только появился кашель, из носа начало сильно течь. По словам врачей, омикрон задерживается в области носа и носоглотки, а ниже, в легкие, не спускается, что и объясняет легкость дыхания.

ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ

По истечении недели почти все симптомы отступили, но начались серьезные неполадки с психическим и эмоциональным здоровьем. Резкие перепады настроения, внезапный плач, унылость и тревожность – всё это налетело большим комом. Поводов для тревог не было, но остановить угнетенное состояние было не в моих силах. Через три дня всё прошло, и я смогла вернуться к полноценной, радостной жизни.

Давно известно, что короновирус может вызывать депрессивное состояние, слабость, а также снижение когнитивных функций. По словам медиков, поражается и периферическая нервная система. Это периферические невриты в виде онемения пальцев рук, нарушение двигательной активности со стороны конечностей рук или ног. Онемение пальцев правой руки сопровождало меня на протяжении всей болезни.

ЛЕЧЕНИЕ

Назначать лечение при омикроне должен врач после осмотра и тестирования. Но в связи с тем, что сейчас нагрузка на тюменских врачей увеличена, дождаться помощи удается не всегда. Так, прошла уже неделя после моего звонка в поликлинику № 12, но ко мне так никто и не пришел. Пришлось обратиться за помощью в частную клинику, где мне выписали противовирусные препараты.

Лучше не заниматься самолечением Фото: Мария Толстихина

Если у вас появились признаки простуды, воспользуйтесь средствами, которые найдутся почти в любой домашней аптечке: промывайте горло и нос антисептиком на водной основе, принимайте витамин C и пейте больше жидкостей. От обильного питья вирус будет разрушаться.

Сейчас я чувствую себя хорошо: недели хватило, чтобы избавиться от основных симптомов ковида. Но тревожные состояния периодически дают о себе знать, да и синяки на ноге никуда не исчезли. Помимо этого, резко ухудшилось зрение и память начала подводить чаще.

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