Старт раннего бронирования в доме «Квартал Полярников» жилого комплекса «Сердце Сибири». Фото - ГК "Страна Девелопмент".

1 марта состоится старт продаж в доме «Квартал Полярников» жилого комплекса «Сердце Сибири». А уже сейчас тюменцы и жители других регионов могут оформить предварительное бронирование, которое позволит купить квартиру по стартовой минимальной цене.

«Квартал Полярников» – четвертый дом в микрорайоне «Сердце Сибири». Он будет сдан в конце 2023 года. Всего в рамках проекта запланировано возведение 8 домов, объединенных общей инфраструктурой.

Все дома микрорайона объединены бульваром Тропа Сибири протяженностью 640 метров – здесь кафе, игровые и спортивные площадки, площадки для мероприятий и концертов, памп-парк, веломаршрут и прогулочные зоны.

Планировки, которые не оставят равнодушными

В доме 636 квартир, пространство в которых используется с максимальной пользой – мастер-спальни, санузлы с окном, гардеробные, постирочные и кладовки. Для тех, кто ценит уединение, есть квартиры с отдельным входом на 1-м этаже. На верхних этажах есть квартиры с террасами и высокими, трехметровыми потолками.

Сдаваться квартиры будут в улучшенной черновой отделке и с ремонтом. Ремонт от застройщика избавит новых жильцов от хлопот и сэкономит время. После получения ключей можно завозить мебель и праздновать новоселье.

Настоящая Сибирь прямо во дворе

Фото - ГК "Страна Девелопмент".

В каждый двор микрорайона «Страна девелопмент» вложила индивидуальность и уделила внимание деталям. Тайга, тундра, степь – тематическое оформление домов ЖК. Для жильцов «Квартала Полярников» застройщик создал камерный двор с уютным пространством под названием «Степь».

В зеленых дворах можно почувствовать себя в гармонии с природой степи: ели, сосны, черемухи, вязы, ивы, декоративно-цветущие и хвойные кустарники, акации, можжевельники, цветы и злаки. Всё организовано так, чтобы каждый житель ощутил уют и почувствовал красоту бескрайней степи.

Закрытая безопасная территория

Фото - ГК "Страна Девелопмент".

Двор квартала – это место, где и дети, и взрослые найдут для себя комфортное зону.

Много интерактивных площадок для малышей, ребят среднего и старшего возраста: большая песочница для малышей с тактильными предметами и разными текстурами, качели-маятники, полоса препятствий и многофункциональная площадка, батуты, спортивная площадка для групповых игр, снаряды для фитнеса и турники, стена для скалолазания, а для родителей – теневые шатры, места для отдыха с удобными лежаками и беседками.

Во дворе нет места машинам. Посторонние не смогут попасть на территорию комплекса: она закрыта и находится под круглосуточным наблюдением.

Парковки

Как и в других домах комплекса, здесь есть умный въезд, который автоматически считывает номера машины, так что больше не нужно искать пульт в бардачке или менять в нем батарейки. В паркинге более 500 парковочных, автоматические подъемные ворота, скоростной лифт и круглосуточное видеонаблюдение.

Ощущение дома еще до того, как зайдете в квартиру

Жильцы микрорайона «Сердце Сибири» ощутят уют сразу при входе в парадные. В парадных не бывает темно и вечерами, освещение включается автоматически при входе благодаря датчикам движения. В каждой парадной индивидуальный дизайн-проект, колясочные, места для хранения самокатов и велосипедов, у почтовых ящиков предусмотрено место под спам.

Для общения с соседями и гостями, для встреч с друзьями и партнерами в парадных будут мягкие зоны отдыха с диванами и столиками.

Локация решает

Фото - ГК "Страна Девелопмент".

ЖК класса комфорт+ «Сердце Сибири» расположен в бизнес-центре Тюмени, в границах улиц 50 лет Октября – Пермякова – Харьковская. Проект сочетает в себе активную жизнь мегаполиса и уединение. В пешей доступности от комплекса находятся детские сады, школы, больницы, крупные университеты и колледжи, фитнес-центры, кафе и магазины, остановки общественного транспорта.

Умные технологии – современная реальность

Сегодня система «Умный дом» – это главный помощник в быту. В каждую квартиру ЖК «Сердце Сибири» застройщик внедрил технологию «Умный дом», которая поможет дистанционно контролировать различные процессы: включать и выключать электричество, следить за датчиками протечек, перекрывать воду. Все устройства работают по Wi-Fi. Система будет сама предупреждать об отклонениях или изменениях в пространстве квартиры с помощью мобильного приложения. Жители дома под себя смогут настраивать сценарии жизни в квартире через приложение либо через голосового помощника.

Проектная документация ЖК «Сердце Сибири» разработана генеральный проектировщиком, входящим в ГК «Страна Девелопмент", проектным бюро List Project.