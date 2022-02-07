«Детям находиться небезопасно». В Тюмени экстренно закрывают детсад

В Тюмени экстренно закрывают детсад. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени закрывают дошкольное отделение средней школы № 89, которое располагается на улице Мельничной. Его посещают 330 воспитанников, проживающих в разных районах города. Дело в том, что в здании нашли неисправности в системе теплоснабжения и, по заверениям местного департамента образования, находиться там стало небезопасно. Однако родители возмущены: теперь им придется возить детей «к черту на кулички».

Как пояснили в ведомстве, сейчас здесь проводят капитальный ремонт, который должен закончиться лишь к 2023 году. Сейчас специалисты добрались до блока Б, где как раз размещаются дети. Их возвращение в отремонтированный блок А планируется только к сентябрю 2022 года, когда будет благоустроена территория.

– В связи с закрытием дошкольного отделения родителям воспитанников предложено перевести детей на свободные места в 41-м детском саду в различных районах города: Центральный, Червишевский тракт, Маяк, Южный микрорайон, Тюменский микрорайон, Восточные микрорайоны, Войновка и другие. Для каждой семьи будет подбираться детский сад, который максимально удобно расположен территориально либо к месту проживания, либо к месту работы родителей. Все дети будут зачислены в выбранные для перевода детские сады. Перевод детей планируется осуществить до 18 февраля, – сообщили в департаменте.

Родители этим обстоятельство не очень довольны. Фото: Тюмень - наш дом

Что касается рабочего коллектива, то им разъяснили их права и озвучили варианты их трудоустройства в другие дошкольные образовательные учреждения города на вакантные места.

Однако сами родители воспитанников недовольны тем обстоятельством, что детей надо куда-то переводить. Свое возмущение они опубликовали в виде сообщения в социальных сетях: «При поступлении в сад нам обещали, что ребёнок после Нового года перейдёт в новый отремонтированный корпус, но вместо этого сообщили, что садик вообще закрывается на год и предложили до 11 февраля выбрать один из садов, расположенных в разных частях города, то есть не рядом с нашим садом. Как так получилось, что 331 ребёнка решили раскидать по разным садам города посреди учебного года? Конечно, никто не подумал о том, что у детей есть период адаптации, они уже привыкли к своим воспитателям и одногруппникам. Никто не подумал о родителях, которые выбирают сад рядом с домом и работой».

Родители вопрошают: «Почему нельзя хотя бы дождаться конца учебного года, дав возможность детям старшей группы спокойно выпуститься, а малышам не проходить снова период адаптации?». Они заявляют, что сейчас департамент образования действует в интересах подрядчика, который должен был (по информации возмущенных родителей) завершить ремонт еще 30 ноября 2021 года: «Нельзя просто ставить людей перед фактом и давать неделю на выбор абсолютно неудачных вариантов!».

Тюменцы просят обратить свой взор на эту ситуацию администрацию города. Дело в том, что этот детский сад, как сообщает местная жительница Татьяна Новикова, посещают дети с сахарным диабетом.

«В этом саду специализированный медперсонал, который в других садах отсутствует и оказать должного наблюдения за такими детками не сможет. Может, будет логичнее таким детям найти места в одном саду? Ведь родителей ставят просто в безвыходную ситуацию».

А еще горожане боятся за здоровье детей, которых придется переводить в другие группы. Так как сейчас напряженная обстановка с коронавирусом, не совсем логично наполнять группы детьми: они будут лишь чаще болеть.