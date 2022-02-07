Погода в Тюмени на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года: ждем снежные выходные

В Тюмени ожидаются снежные выходные. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 7 по 13 февраля 2022 года ожидается в основном переменная облачность. В выходные будет идти снег.

Сегодня, 7 февраля, днем температура наружного воздуха составит 12 градусов ниже нуля (ночью минус 17). И если в понедельник горожане все же могут увидеть солнце на небе, то во вторник его скроют плотные тучи. Правда, при этом немного потеплеет – до восьми градусов со знаком минус (ночная температура останется такой же, как и в предыдущий день).

В среду, 9 февраля, станет теплее еще на один градус, ночью – минус 12. Переменная облачность. Ветер восточного направления с порывами до восьми метров в секунду. В четверг он сменит направление на юго-восточное и задует с новой силой. Теперь его порывы будут достигать 12 метров в секунду.

Кстати, в этот день, по прогнозам местных синоптиков, температура наружного воздуха составит минус 12 градусов. В пятницу резко похолодает – до -17. Но на небе будет ярко светить солнце.

Что касается выходных дней, то суббота всё еще будет морозной (-15 днем и -18 ночью). А вот на воскресенье можно запланировать и выезд на природу, чтобы дети могли покататься с горок, а взрослые – на лыжах. В последний день недели будет всего минус 9 градусов. Пойдет снег. Ветер стихнет.

Следующая неделя начнется с обильного снегопада, который продолжится, по предварительным данным, аж до четверга. Средняя температура воздуха – 11-12 градусов со знаком минус.

Жителей областной столицы просят внимательно относиться к выбору горки. Так, нужно выбирать только хорошо залитые горки. Нельзя кататься с маленькими детьми с крутой горки, имеющей трамплины, и вообще отпускать ребенка кататься одного, без присмотра взрослых.

– Внимательно следите за его передвижениями, чтобы вовремя отреагировать на экстренную ситуацию. Не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог. Выбирайте безопасные средства для катания с горок, – отметили в ведомстве.