«Если вы это видите, то я, скорее всего, умер»: в Тюмени школьник перед смертью записал видеообращение

В Тюмени подросток перед смертью записал видеообращение. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени подросток, выпавший из окна 14-го этажа 2 февраля, перед смертью записал видеообращение, оно появилось в социальных сетях. Весь город обсуждает слова парня, который рассказал о плохих отношениях с родителями и учителями.

– Если вы увидели это в ленте, то, скорей всего, я умер. Почему же я умер? Не хотите – не слушайте! У меня сложилась неоднозначная, неприятная ситуация с учителями и в общем со школой. Мне супернеприятно поведение учителей и администрации школы. У меня плохие отношения с родителями и некоторыми родственниками – даже говорить не хочется, – рассказывает на камеру подросток.

Он также заявил, что ему нужно зарабатывать деньги, однако он это делать не умеет – слова «совсем»: «Не могу лицом торговать – некрасивый. Продавать идеи я не умею. Везде что-то знаю по чуть-чуть, но нигде хорошо не знаю. Я ничего не могу в своей жизни. Жизнь, я думаю, закончена. Если попаду в ад, печально будет. Но его может и не быть...»

– Друзья у меня глупые. В школе я плохо учусь – нет, учился. Мне крайне печально. Что я умею? Ничего! В своей жизни я сделал одну очень интересную вещь. Я очень люблю рисовать. Эту работу я делал полтора года. Всё это время мне было плохо. Я напишу сообщение своему другу и отдам ему картину в наследство, – сообщил тюменец.

Он отметил, что хочет похороны в крематории: «Не хочу быть зарытым в землю. И чтобы в доме не хранили ни одного моего кусочка!».

Тюменцы живо обсуждают видеообращение школьника: «А разве он не прав? Нам говорят: «Кем ты будешь и сколько ты будешь зарабатывать, если плохо будешь учиться?»; «Да кому ты нужен – слесарь-сантехник с твоей копеечной зарплатой?»; «Жаль мальчишку, не было рядом человечка, которому бы смог высказаться. Может, и не случилось бы беды. Как страшно. Соболезную родителям...»

«Парень на нерве, у него явный тик – головой дёргает. Вес он же не только набрал, значит, дома кормили так. Если в школе скатился по учёбе, а учителя вместо помощи начинают гнобить, родители никак не поддержали... Вот он и нашёл тупой «выход».

«Да видно же, что парень внутри сломался, скорее всего, у него депрессия была. Не судите его, мы не знаем, что он переживал и через что прошёл. Насколько он себя не любил, а окружающие не поддержали, наверное. Этот мир стал очень равнодушным и жестоким».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице 2 февраля вечером из окна 14-го этажа многоэтажного дома № 228 на улице Революции выпал школьник. Парень скончался на месте происшествия от полученных травм. На место прибыли сотрудники экстренных служб. По информации от очевидцев, молодой человек мог покончить с собой таким образом.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подробности станут известны позднее, – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Кстати, подобная трагедия случалась в областной столице почти год назад, а именно 15 февраля 2021 года. Тогда из окна дома № 55 на улице Пермякова ночью выпал молодой человек. К сожалению, падение оказалось смертельным. О трагедии рассказали очевидцы происшествия, которые вызвали экстренные службы.