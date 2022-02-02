Здоровый сон малыша: ОРТЕКА запустила в продажу эргономичные матрасы для новорожденных. Фото - ОРТЕКА.

Первая профессиональная сеть ортопедических салонов ОРТЕКА объявила о старте продаж новинки – эргономичных матрасов Cocoon (Ко´кон) для новорожденных.

Сон является одним из важнейших факторов для крепкого здоровья и гармоничного развития малыша. Именно поэтому мамы ищут специальные изделия, которые обеспечивают крохе максимальный комфорт. Если спокоен малыш, спокойна и мама.

Фото - ОРТЕКА.

Cocoon TRELAX – это особое изделие, разработанное экспертами в области ортопедии, педиатрии и неврологии. Оно позволяет малышу спать в положении, близком к внутриутробному. Такая поза успокаивает ребенка, помогает ему легче адаптироваться к окружающему миру и улучшает качество сна. Нежный пояс надежно фиксирует ребенка в правильном положении и обеспечивает его полную безопасность.

Cocoon TRELAX рекомендуется использовать с первых дней жизни малыша как для сна, так и в моменты бодрствования. Вес крохи должен быть более 2,8 кг.

Cocoon TRELAX – это идеальное предложение для тех, кто при выборе детских товаров предпочитает высокое качество, надежность и проверенного производителя. Cocoon отлично подойдет в качестве подарка родителям новорожденного.

Наволочки для Cocoon TRELAX представлены в двух цветах: лазурно-бирюзовом и бежевом.

Фото - ОРТЕКА.

Преимущества Cocoon TRELAX

Особая анатомическая форма

Положение малыша, как в утробе у мамы, создается за счет специальной эргономичной формы основания матраса и валика под ножки. Эта поза способствует гармоничному развитию ребенка, улучшает качество и продолжительность сна.

Забота о здоровье малыша

Изделие Cocoon TRELAX поддерживает тело малыша за счет плотной структуры основания. Оно выполнено из высокоэластичного формованного пенополиуретана, который позволяет кокону сохранять форму и не деформироваться под весом крохи.

Оптимальный микроклимат

В отличие от аналогов, основание Cocoon TRELAX имеет дополнительную вставку из пористого эластичного пенополиуретана, она обеспечивает микроциркуляцию воздуха и создает комфортный микроклимат для малыша.

Нежный, как мамино прикосновение

Наволочка и фиксирующий пояс Cocoon TRELAX изготовлены из нежнейшего длинноволокнистого 3D- хлопка. Благодаря натуральному составу, ткань «дышит» и поддерживает оптимальную температуру тела малыша.

Гипоаллергенный состав

Основа Cocoon TRELAX сделана из высокоэластичного пенополиуретана, насыщенного ионами серебра, что обеспечивает противобактериальную и противовирусную защиту.

Легкий уход

Кокон оснащен внутренним дополнительным хлопковым водонепроницаемым чехлом, что позволяет легче ухаживать за изделием. Все тканевые элементы Cocoon TRELAX съемные: наволочка, хлопковый чехол с водонепроницаемой мембраной, пояс для фиксации можно стирать в машине в деликатном режиме при температуре не более 40 °C.

Настоящий помощник

Благодаря кокону мамины ручки свободны, а малыш находится в безопасности и чувствует себя комфортно. Изделие отлично подойдет для того, чтобы научиться практиковать совместный сон с малышом. Высокие и упругие бортики позволяют разделить пространство между малышом и родителями. При этом мама сможет покормить малыша не вставая с кровати. Кокон очень удобно использовать дома, а если собираетесь в гости, то уютное гнездышко для крохи всегда с собой.