На базе отдыха под Тюменью произошел серьезный пожар.

На базе отдыха «Боровое», которая находится на 20-м километре Ялуторовского тракта в Тюменском муниципальном районе, произошел серьезный пожар. Здесь горело одноэтажное здание проката инвентаря размерами 40 на 15 метров.

– К моменту прибытия первого пожарного-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем. В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения нет, – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Есть ли пострадавшие, пока не известно. На месте происшествия работают 30 спасателей и 12 единиц техники. По словам очевидцев, здание вспыхнуло буквально за две секунды. Они предполагают, что замкнуло проводку.

Отметим, что различные инцидента на местных базах отдыха случают нередко. Так, в Тюменской области следователи проводят доследственную проверку по факту получения травм ребенком на одной из баз отдыха. Информация о несчастном случае опубликована в средствах массовой информации.

Выяснилось, что семилетний ребенок получил травму руки в результате подъема на горнолыжном подъемнике. Пальцы мальчика зажало между тросом и катушкой. Его госпитализировал в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за прошедшую неделю произошло 46 пожаров. Спасли одного человека, десять эвакуировано.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 36 раз. Оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 29 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.