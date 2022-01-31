Погода в Тюмени на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года: снежно и тепло

В Тюмени будет тепло и снежно. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 31 января по 6 февраля 2022 года ожидается пасмурная, но при этом теплая погода. Несколько дней подряд будет идти снег.

Сегодня, 31 января, в областной столице довольно морозно – дневная температура наружного воздуха равна 14 градусам ниже нулевой отметки, ночная – минус 19. Однако уже завтра погода возьмет курс на потепление. Так, в первый день февраля, будет всего минус 7 при переменной облачности.

Однако задует южный ветер, порывы которого достигнут девяти метров в секунду. Стоит отметить, что сильный ветер будет дуть на протяжении нескольких дней – вплоть до воскресенья. В этот день он стихнет, сменив свое направление на юго-западное. Кстати, в пятницу ветер достигнет пика своей силы – порывы составят 14 метров в секунду.

В среду, 2 февраля, пойдет небольшой снег, станет совсем пасмурно. Температура воздуха поднимется до трех градусов со знаком минус. В четверг ненадолго выглянет солнце, но в пятницу снова спрячется. Все эти дни будет по-весеннему теплая погода – минус 3-4 градуса.

В субботу осадки не ожидаются, однако будет всё так же пасмурно. В воскресенье немного похолодает (до минус 7 днем и минус 10 ночью). Переменная облачность. Что касается следующей недели, то ее начало вновь выдастся снежным. Но на улице, по предварительному прогнозу местных синоптиков, будет всё так же тепло.