Из Тюмени в Бодрум полетит частный самолет для VIP-клиентов. Показываем, как он выглядит изнутри

Город Бодрум, Турция Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Какая самая популярная страна для отдыха россиян летом? Правильно, Турция. Анталия и Алания давно стали местом паломничества для миллионов русскоязычных отдыхающих, ведь за небольшие деньги можно получить и «олл-инклюзив», и впечатления, и теплое море. Однако не все знают, что в провинции Мугла, на берегу залива Гёкова Эгейского моря, находится город Бодрум – фешенебельный курорт для притязательного туриста. И, представляете, у тюменцев появилась уникальная возможность его посетить!

В Бодруме есть прекрасная крепость, где можно прогуляться Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Бухта в Бодруме Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Бодрум, взгляд с крепости Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Частный самолет

Не будем брать в расчет индивидуальных путешественников, которые без проблем могут приехать в Бодрум «своим ходом» (смотрите видео моего путешествия).

Речь идет о «пакетниках» – туристах, желающих посетить город с организованным туром. Для таких тюменцев премиальный отель Lujo Bodrum 5* приготовил царский подарок – перелет на частном брендированном самолете Lujo Black Jet («Боинг-757»). Он уже входит в стоимость проживания в отеле, так что доплачивать за него не нужно. Впрочем, цена такого путешествия и без того по карману единицам.

Самолет, который повезет тюменских туристов в Бодрум Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Когда попадаешь в самолет, понимаешь, что все 4,5 часа полета из Тюмени в Бодрум будет чем заняться. В отличие от большинства воздушных суден, здесь нет экономкласса. Весь лайнер – это один большой бизнес-зал: с удобными мягкими креслами, пледами и подушками. Как минимум на час можно залипнуть на сам самолет и рассматривать его со всех сторон изнутри и снаружи, а остальные 3,5 можно потратить на сон либо на просмотр любимых сериалов, мультиков и фильмов. Благо для этого за каждым креслом закреплен iPad со встроенной Wi-Fi-системой и мощными наушниками Airpods Max и индивидуальная лампа для чтения.

Бокал игристого и Ipad скрасят вам дорогу Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё гостей здесь встретят бокалом игристого вина – конечно же, импортного. Что касается питания, то еда разработана шеф-поварами отеля и предполагает несколько наборов меню – традиционный, детский, вегетарианский. О последнем варианте лучше предупредить заранее, чтобы еду без мяса успели загрузить на борт.

Вот на таких мягких и удобных креслах можно будет лететь 4,5 часа Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Помимо Тюмени, черный «Боинг» на 72 места будет возить туристов из Минвод, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Питера, Казани и Краснодара. При этом для регистрации пассажиров в Рощино выделят отдельные стойки (мы это испытали на себе – очень удобно).

Вот так выглядят места спереди Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Удобные наушники Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Отель

После приземления в Бодруме туристов организованно отправят в отель, причем время пролетит незаметно. От аэропорта Миляс-Бодрум до отеля всего 15 минут езды на автобусе. В Lujo Bodrum доступны 20 ценовых категорий номеров, включая виллы и номера только для взрослых (да-да, «клубнички» здесь вам тоже хватит).

По словам менеджера отеля Тахмины Шарафутдиновой, зимой отель закрыт, но двери для посетителей распахнет уже 10 апреля 2022 года. Сама же полетная программа из российских городов, в том числе из Тюмени, стартует 27 апреля 2022 года.

– Эгейское море зря считают холодным, – рассказывает Тахмина. – В бухте, где расположен наш отель, водичка комфортная и для взрослых, и для детей.

Так что, если вы захотите летом отдохнуть в Бодруме, вперед, на борт!