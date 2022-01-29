В Тюмени полицейский, случайно выстреливший в человека, находится под подпиской о невыезде

При обыске в доме тюменца нашли оружие Фото: архив "КП"

В Тюмени майора полиции, выстрелившего в человека по ошибке, допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу. От исполнения служебных обязанностей тюменца не отстранили. Пока что ему назначили такую меру наказания, как подписка о невыезде. Об этом «Комсомольской правде» – Тюмень» рассказал проверенный источник.

Сотрудники оперативных служб обыскали дом майора. В ходе обыска они изъяли два карабина, включая охотничий нарезно,й и гладкоствольное охотничье ружьё. Пострадавшим оказался тюменец Константин Турос 1990 года рождения. В ОКБ № 2 мужчину доставили со следующим диагнозом: огнестрельное ранение правого глаза, перелом костей носа, перелом основания черепа, ушиб головного мозга.

Напомним, трагедия произошла 22 января в 19.30 часов. Старший участковый, будучи на выходном дне, решил пристрелять свой зарегистрированный охотничий нарезной карабин. Для этого он выехал на машине в лесной массив вблизи СНТ «Зеленая роща», что недалеко от поселка Новотарманский Тюменского района. Там он, прикрепив деревянную доску к дереву, стал стрелять. Во время прицеливания тюменец заметил движение в кустах и произвел два выстрела, подумав, что это дикое животное. После выстрела он услышал крик человека и подбежал к кустам. Там был мужчина с окровавленным лицом. Опасаясь негативных последствий, майор решил никому не сообщать о происшествии, кроме своего друга, которому и позвонил. Вместе они доставили раненого мужчину к зданию больницы, где посадили на скамейку у входа.

Ранее «Комсомольской правде» – Тюмень» писала о бывшем сотруднике силовых структур Виталии Бережном, который признался в убийстве восьмилетней девочки Насти Муравьевой. Напомним, восьмилетняя Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года. Поисками ребенка занимались сотрудники правоохранительных органов, спасатели МЧС, водолазы, добровольцы и волонтеры. Однако 19 августа поиски прекратились – тело малолетней было обнаружено в районе Лесобазы рядом с АГЗС. Уже спустя 6 дней следователи задержали подозреваемого. В конце ноября Тюменский районный суд в очередной раз продлил арест обвиняемому. Обновлено 01.02.2021

Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Тюменской области на причастность к причинению вреда здоровью гражданину проверяется полицейский Сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Тюменской области в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен участковый уполномоченный одного из территориальных отделов полиции, возможно причастный к причинению вреда здоровью гражданину по неосторожности. По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка произошедшему, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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