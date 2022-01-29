Для тюменской семьи, лишившейся жилья на Демьяна Бедного из-за пожара, неравнодушные жители собрали круглую сумму

Фото: Алексей Шевцов

Перед Новым годом мы рассказывали печальную историю о том, как в преддверии праздника в квартире многодетной тюменской семьи на улице Демьяна Бедного случился страшный пожар. Тогда был объявлен сбор денежных средств среди неравнодушных тюменцев. Общими усилиями удалось собрать 27 900 рублей.

– Уважаемые друзья и неравнодушные люди, мы собрали 27900, и дверь и окно нам предоставили. Хочу отблагодарить каждого, кто нам помогал, а именно неравнодушных людей из Югры, Тюмени и с Ямала, кто не прошёл мимо этой семьи и помог им, обрести новую жизнь счастливыми глазами, – рассказал председатель тюменского Гуманитарного добровольческого корпуса Алексей Шевцов.

Таковы были последствия пожара Фото: Алексей Шевцов

Напомним, в тот роковой день многодетная семья осталась без крыши над головой. Дети проживали в кризисном центре отдельно от родителей, так как в квартире не было даже окон. Сейчас же квартиру ремонтируют. Окно и дверь семье предоставили бесплатно.

– Сбор закрыт. С прошедшими праздниками, и берегите себя, – заключил Алексей Шевцов.

Недавно «Комсомольская правда» писала, как на улице Заречной в селе Калинино (Викуловский муниципальный район) в половину второго ночи загорелся жилой дом. Огонь распространился на площади размером 8 на 10 метров одноэтажного деревянного здания. Пожар унес жизни двух человек.