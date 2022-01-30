Два проекта, разработанных активными жителями Голышмановского округа, попали в каталог социальных проектов «Синергия Сибири – 2021»

Фото: Голышмановский городской округ

Историко-патриотический долгосрочный проект «Нам в наследство оставлена память» придуман инициативной группой Голышмановского краеведческого музея имени Б. О. Сухова. Они хотят в каждом населённом пункте округа, а их 61, установить памятные аншлаги с краткой исторической справкой. Свой замысел сотрудники музея защитили в прошлом году на окружном конкурсе гражданских инициатив и получили грант на его реализацию. Первый памятный аншлаг поставили в Усть-Ламенке, самом старейшем селе, которому уже 323 года.

На баннере указаны местоположение и дата образования населённого пункта, имя основателя, происхождение названия, а также основные этапы развития и сведения о знаменитых людях. По словам руководителя проекта «Нам в наследство оставлена память» Светланы Усольцевой, в этом году планируют установить памятный аншлаг в селе Голышманово, у которого тоже богатая история.

Снова подали заявку на участие в окружном конкурсе гражданских инициатив, чтобы получить грантовые средства на воплощение задумки. Возможно, придётся изготавливать памятный аншлаг в другом формате, требующем меньше затрат, из-за роста цен на стройматериалы. Также в каталог «Синергия Сибири – 2021» внесли соцпроект «Рябинушка», реализуемый инициативной группой из Земляной. Их идея заключается в сохранении памяти о вкладе сибирской деревни в Великую Отечественную войну.