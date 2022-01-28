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Здоровье28 января 2022 11:49

В Тюмени до весны перенесли введение QR-кодов

Оперштаб вынес решение ужесточить карантин, но другим способом
Вадим Бегун
Вадим Бегун
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В Тюмени до весны перенесли введение QR-кодов.

В Тюмени до весны перенесли введение QR-кодов.

Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области власти решили как минимум до 1 марта не вводить QR-коды для посещения общественных мест. Оперштаб вынес решение другим способом ужесточить карантин. Соответствующие изменения уже внесли в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности».

Так, жителям региона старше 60 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, не прошедшим вакцинацию или не переболевшим COVID-19, рекомендовано самоизолироваться.

Работодателям советуют перевести на удаленку не менее трети персонала. При этом учитывать работников, вакцинированных или переболевших коронавирусом за последний год, им не стоит.

– Организовать в дистанционном формате с 31 января по 12 февраля 2022 года обучение по основным общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего образования в 1 – 11 (12) классах, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Также, как ранее уже писала «Комсомольская правда» – Тюмень», на дистанционку уходят студенты колледжей, а еще дети, которые занимаются по дополнительным общеобразовательным программам, а также программам спортивной подготовки в зданиях государственных и муниципальных образовательных, физкультурно-спортивных организаций. Исключение составляют лишь члены сборных команд России, которые проходят спортивную подготовку. Стоит отметить, что школьникам из льготной категории выдадут продуктовые наборы.

Ранее операштаб передавал, что эпидситуация по COVID-19 в Тюменской области ухудшается. Так, заболеваемость выросла на 56%. Суточный показатель заболеваемости составил 41,5 на 100 тысяч населения – почти в два раза выше, чем неделю назад.

Заболеваемость среди взрослого населения по итогам третьей недели года выросла на 47,5%. Люди старше 65 лет стали болеть чаще на 29%, молодые люди от 18 до 29 лет – на 75%, а дети – сразу на 118%.

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