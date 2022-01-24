Погода в Тюмени на неделю с 24 по 30 января 2022 года: город снова завалит снегом

Тюмень снова завалит снегом на этой неделе. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 24 по 30 января 2022 года ожидается пасмурная погода. Несколько дней подряд будет идти снег, который уже стоит комом в горле как местных жителей, так и коммунальных служб (в особенности).

Осадки в виде небольшого снега обещают уже сегодня, 24 января. Однако завтра он усилится и, по прогнозам синоптиков, повалит стеной. Солнце скроется за тучами. В этот день будет дуть юго-западный ветер, около четырех метров в секунду. Кстати, резко потеплеет – до минус восьми градусов.

В среду, 26 января, небесное светило все же ненадолго появится, чтобы напомнить о себе горожанам. Вот только снег не прекратит валить, хотя и поубавит силу. Температура наружного воздуха не изменится со вторника.

Однако в четверг снова станет холоднее – с этого дня градусники будут показывать с каждым днем всё более низкую температуру воздуха. Так, 27 января будет 11 градусов со знаком минус. В этот день задует южный ветер, порывы которого достигнут девяти метров в секунду. В пятницу – минус 14, переменная облачность.

Суббота будет самым морозным днем на этой неделе. Днем термометры покажут минус 17, ночью – 18 градусов ниже нулевой отметки. Будет пасмурно. В воскресенье, 30 января, – пасмурно, небольшой снег.

Что касается следующей недели, то снег не оставит в покое горожан. Осадки прогнозируют как минимум во вторник и среду. Правда, в областной столице немного потеплеет – до минус 10 градусов.