Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 3 января 2022 года: умерли 15 человек

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 января 2022 года. По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 183 случая заболевания. Умерли от болезни 15 человек.

Всего с начала пандемии подтверждено 90 844 случая. За сутки выписаны по выздоровлению 466 человек, а за весь период вылечились 82 218 человек. За весь период от коронавируса скончались 3 424 человек.

Заболели 16 детей (из общего числа заболевших), 27 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 30 221 человек остается под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 998 996 человек, полный курс прошли 944 634.

За последние сутки в России выявлено 16 343 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 835 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 037 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 554 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 311 353 летальных исхода, выздоровели 9 548 076 человек.

Напомним, 80% жителей Тюменской области поставили прививки от коронавируса. Это один из лучших показателей в стране. Об этом написал губернатор региона Александр Моор в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

– Именно поэтому оперативный штаб принял решение смягчить ограничительные меры, которые являются одними из самых строгих в стране. С 30 декабря разрешается работа предприятий общественного питания после 23 часов. Чтобы попасть в заведение в обозначенное время, посетителям надо будет предоставить QR-код или ПЦР-тест, – сообщил он.

С 30 декабря до 20 января не нужен QR-код для посещения кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, цирка, фитнес-центров, аквапарков, СПА-комплексов и термальных источников.

– Мы очень внимательно смотрим за обстановкой. В зависимости от ситуации, возможно как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение, – заявил губернатор.

В декабре два ковидных моногоспиталя закрыты в Тюменской области, медучреждения перешли на плановый режим работы. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на онлайн-заседании областного оперативного штаба.

Так, закрыт моногоспиталь в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель». С 27 декабря это медучреждение принимает на реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19. Со 2 января работает в обычном режиме больница ФМБА.

– Коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 за последние две недели сокращен на 610 коек, – заключила директор департамента здравоохранения.