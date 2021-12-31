​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы Фото: Предоставлено

Согласно сюжету, люди давно живут вместе с гигантскими монстрами, монстрический реслинг – обожаемый вид спорта, а монстры-спортсмены – настоящие звезды, за которых болеют толпы фанатов. Обаятельная девочка Винни решает пойти по стопам отца и берется за подготовку монстра-аутсайдера Стива для участия в соревнованиях. Он двигается как слон в посудной лавке, похож на плюшевого мишку, только с рогатой головой, постоянно ленится и вообще не хочет быть реслером. Но Винни настроена решительно.

Режиссером мультфильма «Лига монстров» стал Хамиш Грив, а голоса главным героям подарили Уилл Арнетт, Терри Крюс, Джеральдин Висванатхан, Джо Аноаи, Тони Данза и другие. Саундтрек к мультфильму выпустил американский певец Джо Джонас.

– В начале прошлого года у меня появилась возможность написать песню о монстрическом реслинге, я не мог сказать «нет»! Надеюсь, слушателем песня понравится так же, как и мне, – говорит Джо Джонас.

На платформе IVI «Лига монстров» будет доступна по подписке.

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