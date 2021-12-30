«Многодетная семья осталась без крыши над головой»: в Тюмени на улице Демьяна Бедного произошел пожар

Прямо перед Новым годом семья осталась на улице

Прямо перед Новым годом в доме по адресу улица Демьяна Бедного в Тюмени произошел пожар, в результате которого сгорела квартира. В ней проживала семья с детьми. Сейчас тюменцам негде жить, а дети пока что проживают в кризисном центре отдельно от родителей. Об этом «Комсомольской правде» – Тюмень» рассказал председатель тюменского Гуманитарного добровольческого корпуса Алексей Шевцов.

Сгорело всё...

По словам общественника, в квартире не осталось даже окон, проживать там никак нельзя, тем более с детьми. Семья обратилась с просьбой о помощи в администрацию города. Там в социальной выплате тюменцам отказали.

«Рассмотрев ваше заявление в администрацию города Тюмени и приложенные документы, сообщаю об отказе в предоставлении социальной выплаты для преодоления последствий пожара», – сообщили в ведомстве.

Ответ администрации

Гуманитарный добровольческий корпус по Тюменской области просит неравнодушных жителей помочь семье всем, чем можно. Связаться с координатором волонтёрского отряда можно по телефону +7-922-261-57-49.

– Совсем немного времени осталось до Нового года, самого сказочного праздника, от которого мы каждый раз ждем какого-то волшебства. И мы все же верим, что никто не останется безучастным и поможет детям встретить Новый год вместе с родителями, в своей квартире! Давайте сделаем все вместе огромное чудо для людей, которые попали в такую ситуацию, побудем Дедами Морозами, подарим окна и двери, чтобы люди не замерзли в Новый год, - призывают добровольцы.