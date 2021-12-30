В Тюменской области пенсионер попал под колеса задержавшегося поезда

В дальнейшем мужчине понадобится пересадка кожи Фото: "Наш Ишим" во Вконтакте Фото: Соцсети

В Ишиме на железной дороге произошел инцидент, который мог обернуться трагедией. На станцию 28 декабря в 8 утра с опозданием прибыл поезд № 255 Красноярск – Москва. Его стоянку уменьшили до нескольких минут, пассажирам порекомендовали не выходить на перрон, но послушались не все.

Так, когда поезд начал движение, пассажиры, не успевшие зайти в поезд, стали на ходу состава запрыгивать в вагон. Среди них был 66-летний мужчина, который в попытке запрыгнуть упал и попал под колеса поезда. Сотрудники полиции помогли оттащить его, через несколько минут на станцию приехала скорая. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

«Чтобы остановить состав, проводник сорвал стоп-кран. Один из пассажиров, 66-летний житель Северо-Енисейского, сорвался с поручней и попал под колеса поезда», – указано в сообщении пресс-службы Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

В больницу пенсионера доставили со скальпированной раной стопы. На момент поступления пациента в приемное отделение он находился в сознании. Врачи оценивали его состояние, как средней степени тяжести. Пострадавшего сразу направили в операционную, где ему обработали рану и наложили швы на свободные кожные лоскуты, которые сохранились.

– Мужчине, можно сказать, повезло. Кости, сухожилия, венозная сеть – ничего не повреждено, только отсутствует кожа от уровня голеностопного сустава до дистальной трети стопы. В первые сутки пациент находился в отделении реанимации под наблюдением врачей. Сейчас его перевели в отделение травматологии. Его здоровью ничего не угрожает. В будущем мужчине потребуется пересадка кожи, – рассказал лечащий врач-травматолог Данил Брюханов.

Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

На железнодорожных путях нередко происходят травмы. Не так давно «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как вечером две ученицы 10-го класса из Тюмени поднялись на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать эффектные фото, но одну из несовершеннолетних ударило током. Девочка получила травмы при падении с высоты. С телесными повреждениями её доставили в больницу.

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