В Тюмени организаторы концерта комика Дмитрия Романова выкупили для него весь ряд в экономклассе самолета

Дмитрий Романов в самолете Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известный российский комик Дмитрий Романов в апреле 2021 года выступил со стендапом в одном из тюменских боулинг-клубов. Выступление, как и полагается, получилось незабываемым, но самому юмористу запомнилось отнюдь не это. На своей страничке в Instagram парень рассказал, что организаторы купили «не билет в бизнес-классе, а выкупили ряд в экономе».

– Ряд в экономе – очень странная фигня, три места в экономе просто. Полный самолет людей, и я лежу. Я подумал, что ряд в экономе – это круче, чем бизнес-класс, ты просто лежишь в эпицентре нищеты. Все на тебя смотрят и думают, кто ты такой вообще, какой-то испанский князь? Я летел, лежал, заснул, стюардесса разбудила, говорит: «Кушать будете?». Я говорю: «Раздайте нуждающимся», – откровенничает Романов.

В полном одиночестве и без соседей стендапер летел и обратно, но признается, что «был уже привыкший» и «ждал, когда можно будет лечь».

– Там сразу нельзя ложиться, к сожалению, не всё так круто. И мужик с другого ряда говорит стюардессе, показывает на мои места и говорит: «А можно на те места пересесть?». Она ему говорит: «К сожалению, весь ряд выкуплен». Он так на меня посмотрел, и я такой, типа могу себе позволить, мужичок, не вздумай. Вообще, я подумал, что очень странное проявление богатства – выкупить ряд в экономе. Это примерно как выкупить вагон в плацкарте. Полежать немного на боковушке, чуть-чуть на верхней, – шутит Романов.