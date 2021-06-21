Что изменилось в жизни жителей Каскары спустя два года после прямой линии с Путиным?

Что изменилось в жизни жителей Каскары спустя два года после «Прямой линии» Путина? Фото: соцсети.

В Тюменском районе в самом начале 2021 года открыли новый водовод Тюмень – Каскара. Это случилось после обращения местной пенсионерки Марии Илларионовны Кузнецовой к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, которая проходила два года назад. Пожилую женщину интересовал вопрос, когда в населённом пункте появится водопровод, ведь жить без воды просто невозможно.

– Наше село застраивается более 20 лет, но воды как не было, так и нет. Недавно срезали колонку, и теперь мы ездим за водой в соседние села, а водой закупаемся в Тюмени. При этом есть водопровод для фабрики. Просили мэра сделать отвод, но так и не сделали, – рассказала тогда главе государства пожилая женщина.

Путин еще удивился: «Тюменская область – самодостаточный регион, богатый. Странно, что там такая ситуация».

После следственный комитет и прокуратура региона тут же организовали проверку по факту обращения. А губернатор Александр Моор взял на личный контроль поручение разобраться с системой водоснабжения в селе. По его словам, проблема водоснабжения Каскары давно всем известна. Централизованное водоснабжение есть, но сеть принадлежит частному предприятию – каскаринской птицефабрике. Для инвестирования в неё бюджетных или частных средств на эти сети нужно оформлять право собственности.

Глава региона пообещал и гражданам, и лично Владимиру Путину, что в 2020 году водопровод будет реконструирован. Благодаря этому будет увеличена пропускная способность водовода и все жители частного сектора смогут подключиться к централизованному водоснабжению.

Итак, 3 января 2021 года для жителей Тюменского района, а также Ембаевского и Каскаринского муниципальных образований сделали настоящий новогодний подарок – новый водовод. Теперь порядка 15 тысяч жителей могут подключаться к централизованной системе водоснабжения.

Отметим, что в этом году прямая линия президента состоится 30 июня.