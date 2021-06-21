В Тюмень на неделе с 21 по 27 июня вернется жара. Фото: Вадим Бегун

В Тюмень на неделе с 21 по 27 июня вернется жара. Температура воздуха достигнет тридцати градусов со знаком плюс. Правда, горожанам придется немного потерпеть дождливую погоду.

Так, по прогнозам местных синоптиков, сегодня, 21 июня, ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой дождь. Днем температура наружного воздуха составит 18 градусов выше нуля, ночью – всего плюс 10. Будет дуть ветер северо-западного направления, шесть метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Дождливая погода сохранится и во вторник, но ветер немного стихнет (до пяти метров в секунду) и сменит свое направление на северо-восточное. На улице потеплеет – плюс 21 днем и плюс 13 в ночное время.

В среду солнце ненадолго выглянет из-за плотных туч и полностью «выйдет из сумрака» в четверг. С этого же дня на юге Тюменской области начнет постепенно повышаться температура воздуха. 24 июня она составит 22 градуса со знаком плюс, а 25-го – 25 градусов.

Выходные в областном центре выдадутся жаркими. В субботу – плюс 27, в воскресенье – 26. В последний день недели в городе ожидается малооблачная погода, пройдет небольшой дождь с грозой. На следующей неделе станет еще жарче – до 33.