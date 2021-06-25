Погода в Тюмени на неделе с 28 июня по 4 июля: аномальная жара возвращается

Жителей Тюмени на следующей неделе с 28 июня по 4 июля ожидает аномальная жара. Фото: Вадим Бегун

Жителей Тюмени на следующей неделе, с 28 июня по 4 июля, ожидает аномальная жара. Правда, погода преподнесет сюрприз в виде грозы.

Так, по прогнозам местных синоптиков, в понедельник, 28 июня, после дождливых выходных станет намного теплее. Температура наружного воздуха поднимется до 26 градусов выше нулевой отметки, будет малооблачно.

Во вторник ожидается резкое повышение температуры еще на пять градусов. Однако настроение в этот жаркий день может испортить небольшой дождь с грозой. В среду станет немного прохладнее. В этот день дождь, сопровождаемый грозой, усилится.

В четверг – плюс 34, малооблачно, гроза. Ночная температура воздуха повысится до плюс 21. Такая же жара будет стоять и в пятницу. В субботу – 32 градуса, а на небе – ни облачка.

В последний день следующей недели, 4 июля, город снова зальет дождями, будет гроза. Температура воздуха резко опустится до 24 градусов (ночью плюс 19). Кстати, дождь может продлиться целых три дня.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, на каких базах отдыха хорошая вода, соответствующая всем нормам. Сразу стоит отметить, что срок действия санитарно-эпидемиологических заключений устанавливается всего на один сезон. На сегодняшний день такие заключения получили восемь объектов – это АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», ООО «Дардиель-Ски» («Кулига-парк»), АНО ОСООЦ «Витязь», МКУ УЖКХ города Ишима на реке Ишим, АО «База отдыха «Верхний бор», ТРОО «Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт-Тюмень», АНО «ОДООЦ «Ребячья республика» и АНО ООЦ СТ «Серебряный бор».