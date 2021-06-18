В Тюмени ввели ряд ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области ввели ряд ограничений из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, до 18 июля продлен режим повышенной готовности для профилактики COVID-19. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п «О введении режима повышенной готовности» за подписью Александра Моора.

Так, местным работодателям рекомендовали перевести не менее трети трудовых коллективов на дистанционный режим работы. Однако тут есть одно замечание: при определении количества подлежащих переводу работников учитывать тех, кто прошел вакцинацию против ковида, не надо.

– Тем сотрудникам, кто прибыл из отпусков из других регионов России, рекомендуют иметь при себе результат теста на ПЦР-исследование (в том числе экспресс-методом), подтверждающего отсутствие COVID-19, при этом дата забора материала не должна превышать трех дней со дня прибытия в Тюменскую область, наличие антител к коронавирусу (срок действия такого результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала) либо пройти вакцинацию, – сообщили в оперштабе.

Также стало известно, что теперь работодатели будут стимулировать работников сделать прививку от коронавируса. Например, желающие получат два дня отдыха (конечно, с сохранением заработной платы): день прохождения вакцинации и день, следующий за днем вакцинации (или же дополнительный день отпуска).

Кроме того, управляющим компаниям рекомендовали снова дезинфицировать подъезды домов и места общего пользования в многоквартирных домах.

КСТАТИ

В регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19, предписано соблюдать режим самоизоляции. При вынужденном выходе из дома они должны принимать дополнительные меры предосторожности.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что врач-невролог областного лечебно-реабилитационного центра Евгений Гладышев призывает сделать прививку от коронавируса. По его словам, вакцинироваться абсолютно необходимо, так как это снизит распространение инфекции.

– Прививки – существенный элемент прогресса, который позволяет выжить многим людям в тяжелой эпидемической обстановке. Последний год был наиболее тяжелым как для медиков, так и для пациентов. Стало намного сложнее работать врачам всех специальностей, поскольку новая коронавирусная инфекция накладывает существенный отпечаток на работу всех специалистов, – отметил Гладышев.