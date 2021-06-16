Роспотреб одобряет. Тюменцам рассказали, на каких базах отдыха хорошая вода

Тюменцам рассказали, на каких базах отдыха хорошая вода. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, на каких базах отдыха хорошая вода, соответствующая всем нормам. Сразу стоит отметить, что срок действия санитарно-эпидемиологических заключений устанавливается всего на один сезон. На сегодняшний день такие заключения получили восемь объектов – это АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», ООО «Дардиель-Ски» (Кулига парк), АНО ОСООЦ «Витязь», МКУ УЖКХ города Ишима на реке Ишим, АО «База отдыха «Верхний Бор», ТРОО «Центр закаливания и плавания в холодной воде Аквайспорт-Тюмень», АНО «ОДООЦ «Ребячья республика» и АНО ООЦ СТ «Серебряный бор».

Сотрудники тюменского управления Роспотребнадзора рассказали, какие факторы принимаются во внимание для оценки возможности использования водоемов для купания. Это место расположения водоема, его окружение, площадь акватории, глубина, функциональное зонирование, а также наличие туалетов, раздевалок, малых архитектурных форм, организация сбора и удаления твердых коммунальных отходов и прочее. Но, конечно, основополагающим признаком в оценке санитарного состояния водных объектов является соответствие качества и безопасности воды.

– Эксперты местного Центра гигиены и эпидемиологии отбирают пробы воды в течение купального сезона в водных объектах, разрешенных для купания, а также там, где купание запрещено и для отдыха населения используется только береговая зона. Отбираются пробы воды на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели, – сообщили в ведомстве.

Стало известно, что на сегодняшний день исследовано 310 проб воды поверхностных водоемов, из них 39 проб по санитарно-химическим показателям, из них 3 пробы не соответствовали (7,7%); 240 проб по микробиологическим и вирусологическим показателям, из них 2 пробы не отвечали нормативам (0,8%); 31 проба по паразитологическим показателям, не соответствующих не выявлено.

Сотрудники управления планово мониторят качество воды в восьми водоемах: озеро Круглое (район лесопарка имени Гагарина), озеро Липовое (7-й км Велижанского тракта), озеро Нижнее Кривое (Салаирский тракт), озеро Цимлянское (севернее д/о «Оловянникова»), пруд Южный (ул. Федюнинского), пруд Утиный (ул. 50 лет ВЛКСМ), пруд Войновский (в микрорайоне Войновка), пруд Плехановский (в районе деревни Плеханова). Тут купаться нельзя, для рекреации предусмотрена только береговая полоса.

Кроме того, запланирован отбор проб воды из водных объектов для лабораторных исследований на наличие возбудителя COVID-19. Исследовано 18 проб, возбудитель не обнаружен.

Также стало известно, что организован отбор и лабораторные исследования проб песка в зонах рекреации, всего исследована 41 проба, все отвечали требованиям СанПиН.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице по распоряжению городской администрации 20 мая открылся купальный сезон.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора дали рекомендации, как избежать перегрева. Так, следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Желательно, чтобы ворот одежды не был тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.

Кроме того, рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Необходимо избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Также следует отметить, что купание и водные процедуры на открытом воздухе надо проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.