Уран – ты просто космос: каким будет новый дом в микрорайоне «Звездный». Фото предоставлено "КП".

В «Звездном» напротив ТРЦ «Тюмень Сити Молл» началось строительство дома «Уран», расположенного рядом с уже заселенным «Меркурием». Сдача нового дома запланирована на 1 квартал 2023 года.

В доме – 5 сквозных парадных, по теплому переходу можно добраться до крытого отапливаемого паркинга, а сам двор закрыт от посторонних и для въезда автомобилей.

Переменная этажность 12–19–25 этажей сохраняет естественную освещенность двора и открывает неповторимые виды из квартир на верхних этажах. Из окон будут видны космический пешеходный бульвар и новая школа на 1 200 учеников, которая откроется уже этой осенью.

Фото предоставлено "КП".

Среди квартир можно выбрать как классические планировки, так и евроформата – с кухней-гостиной, площадью от 19 кв. м до 123 кв. м. В семейных планировках есть варианты с окнами на две стороны.

Главная особенность дома «Уран» – квартиры двухуровневого формата, так называемые ситихаусы, с террасами, выходящими во внутренний двор, и отдельным входом. Располагаются они на 1 этаже. Всего таких планировок – 5, площади варьируются от 111 кв. м до 121 кв. м.

Для удобства в «Уране» можно выбрать отделку из двух вариантов: Whitebox – если хочется покреативить, все грязные работы уже выполнены вместе с разводкой электричества и отопления, и с ремонтом – если хочется переехать сразу после получения ключей. На выбор предлагается 3 цветовых варианта: светлый, натуральный и темный. На ремонт, кстати, дается гарантия один год.

Цены на квартиры в новом доме начинаются от 2 090 000 рублей.

«Звездный» – это современный микрорайон с новой школой и собственным детским садом на улице Тимофея Чаркова. Для комфортных прогулок и отдыха у жителей есть свой пешеходный бульвар с космическими детскими аттракционами и спортивными площадками. Территория дворов закрыта для въезда машин. В 5 минутах езды находится большой лесопарк им. Гагарина, а за 5 минут пешком можно дойти до крупнейшего торгового комплекса «Тюмень Сити Молл».

Продажи «Урана» стартуют 1 июля, сейчас открыто раннее бронирование. Успевайте выбрать квартиру по выгодной цене – оставляйте бронь прямо на сайте https://tmn.strana.com/projects/zvezdniy/ или звоните менеджерам «Страны Девелопмент» по телефону +7-345-261-30-30.