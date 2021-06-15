В тюменский аэропорт вернули самолет после отказа датчика автопилота. Фото - "Utair" в ВК.

В тюменский аэропорт Рощино почти сразу после взлета вернулся самолет, который направлялся в Санкт-Петербург. Дело в том, что на воздушном судне отказал датчик автопилота. Именно это обстоятельство стало причиной вынужденной посадки борта.

– Самолет авиакомпании Utair вылетел в 8.00. В 9.14 борт без оповещения аварийных служб вернулся в Рощино, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Также стало известно, что воздушное судно должно было вылететь в 10.00, но из-за технической проблемы рейс задерживается. Отметим, что по факту произошедшего следователи организовали проверку.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в районе Тямкинского месторождения Тюменской области вертолет AS-55, принадлежащий авиакомпании АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги», вынужденно сел в болото. Воздушное судно летело с вертолетной площадки Устегунского месторождения по заданию нефтегазовой компании на Тямкинское месторождение.

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