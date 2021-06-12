Глава Тюмени Руслан Кухарук в День России торжественно вручил юным горожанам паспорта

Глава города Руслан Кухарук вручил паспорта тюменским подросткам лично Фото: Ирина Ромашкина

Главный документ гражданина Российской Федерации тюменским подросткам вручил лично глава Тюмени Руслан Кухарук, торжественная церемония прошла в Конторе пароходства в рамках традиционной гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!».

Торжественная церемония прошла в Конторе пароходства Фото: Ирина Ромашкина

"Сегодня ребята показывают свои знания, навыки, умения, на многих площадках занимают лидирующие позиции"... Фото: Ирина Ромашкина

– Стало доброй традицией в День России, в общий праздник нашей страны, вручать паспорта граждан Российской Федерации юным тюменцам, которые сегодня отличились в учении, спорте, искусстве. Ребята сегодня прославляют не только свою школу, но и наш город и регион далеко за пределами Тюменской области. Хочу пожелать, чтобы ребята продолжали развиваться, совершать такие поступки, которые действительно достойны граждан страны. Сегодня ребята показывают свои знания, навыки, умения, на многих площадках занимают лидирующие позиции. Это позволяет с уверенностью смотреть в будущее: подростающее поколение переняло лучшее у поколения победителей, – считает Руслан Кухарук.

Глава города Руслан Кухарук вручил паспорта тюменским подросткам лично Фото: Ирина Ромашкина

Злата Савицкая отметила 14-летие в марте. Школьница всерьез занимается научной деятельностью, с её успехами знакомо научное сообщество не только в России, но даже в Европе. За эти заслуги скромную Злату по-особенному поздравили с днем, когда она стала полноправным гражданином страны!

"Для меня это большая честь и гордость, что в такой праздничной атмосфере мне вручили паспорт"... Фото: Ирина Ромашкина

– Для меня это большая честь и гордость, что в такой праздничной атмосфере мне вручили паспорт. Стоять рядом с главой города – это особенно торжественно! – поделилась впечатлениями девушка.

На церемонии ее мама Юлия Савицкая не сдержала слез счастья! Все материнские старания сегодня окупаются гордостью за дочь.

– Я горжусь своей дочкой, я очень рада. Это мероприятие такое важное, необходимое для воспитания подростка. Это счастье и гордость! – сказала она.

Школьница всерьез занимается научной деятельностью, с её успехами знакомо научное сообщество не только в России, но даже в Европе Фото: Ирина Ромашкина

После такого официального начала празднования Дня России, цикл мероприятий продолжился на набережной у Конторы Пароходства, в районе Масловского взвоза. В 15:00 здесь началась концертная программа, на которой жители и гости города стали участниками виртуального путешествия по просторам России, посетили уникальные природные парки, известные архитектурные памятники.

Вместе с тюменцами отметили день России томичи - путешественники Виталий и Инна Гуськовы отправились в тур по Уралу. – Мы не первый раз в Тюмени, запланировали, что посмотрим эти летом (были здесь зимой). Прогулялись по набережной, посетили женский монастырь, завтра идем в аквапарк. А сейчас вливаемся в праздничную атмосферу Дня России! – рассказали супруги.

У Конторы Пароходства 12 июня людно и колоритно: здесь многонациональность нашей страны продемонстрировали выступления лучших коллективов детско-юношеских центров областной столицы, городских коллективов культуры, национальных диаспор.

Сегодня у Конторы пароходства людно и колоритно Фото: Ирина Ромашкина

После праздничного концерта в 18:00 начнется официальное открытие фестиваля «Бардовский в Тюмени». Под открытым небом перед горожанами выступят приглашенные гости из Москвы: известный российский блюз-исполнитель, композитор и музыкант Андрей Козловский, исполнитель, гитарист-виртуоз, лауреат Грушинского фестиваля Роман Ланкин, джазовый гитарист Александр Родовский и студия авторской песни «Рио-Рита» из Нижневартовска.

Под открытым небом перед тюменцами выступят приглашенные гости из Москвы Фото: Ирина Ромашкина

Присоединиться к празднованию Дня России можно и дистанционно, приняв участие во всероссийских акциях #ОкнаРоссии и #ФлагиРоссии. Кульминацией праздника станет коллективное исполнение гимна Российской Федерации, которое состоится в 21:00.