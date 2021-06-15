Резкое похолодание и дожди: какая погода ждет тюменцев на неделе с 15 по 20 июня 2021 года

Какая погода ждет тюменцев на неделе с 15 по 20 июня 2021 года. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени уже на этой неделе ожидаются дожди и резкое похолодание. Погода начнет ухудшаться уже с завтрашнего дня, 16 июня.

Так, в среду в городе пройдет небольшой дождь, переменная облачность. Температура наружного воздуха составит 31 градус выше нуля. Такая же погода ожидается и в следующие два дня, только в четверг обойдется без дождя.

В пятницу станет холодней сразу на 12 градусов. Понизится и ночная температура воздуха – с плюс 22 до плюс 13. В этот день ожидается переменная облачность и дождь с грозой. Ветер сменит свое направление с западного на северное и задует с порывами до 18 метров в секунду. Стоит отметить, что ветер не утихнет аж до следующего вторника.

По прогнозам местных синоптиков, последний день недели так же будет дождливым, однако станет теплей – 24 градуса. Первый день следующей недели будет солнечным, но во вторник погода снова испортится, польют дожди.