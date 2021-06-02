Тюменским выпускникам «Школы фермера» вручили дипломы и гранты на развитие бизнеса. Фото: Марина Непомнящих

31 мая в Государственном аграрном университете Северного Зауралья прошло торжественное мероприятие – выпускной учеников «Школы фермера», стартовавшей в Тюмени в феврале. Именно тогда шанс напитаться бесценными знаниями от опытных наставников получили 27 слушателей – как начинающих, так и ведущих свое дело фермеров. Уже сегодня каждый из них стал обладателем сертификата о прохождении курса или, при наличии высшего образования, документа гособразца по направлениям «Овцеводство» и «Молочное животноводство». А трем лучшим выпускникам были вручены гранты на развитие и поддержку бизнеса в размере 300 000 рублей.

Фото: Марина Непомнящих

Занятия, организованные на базе тюменского аграрного университета по инициативе «Россельхозбанка», заняли 2,5 месяца. В качестве преподавателей выступили профессора вуза, эксперты банка и другие специалисты аграрного сектора. Образовательный курс включал в себя как теорию, так и практику. Это и выезды на предприятия, и общение с коллегами из разных районов, которые охотно делились наработанным за долгие годы опытом.

– У меня довольно молодое фермерское хозяйство. Буквально два года назад я решил сменить деятельность. До этого жил и работал в Нижневартовске. Сейчас обустроился в деревне Мияги, Нижнетавдинский район, у меня порядка 15 лошадей и 80 голов овец. «Школа фермеров» дала возможность объединиться с единомышленниками, получить знания, перенять опыт людей, которые занимаются этим гораздо дольше меня. Сколько бы я сделал ошибок, если не было бы такого шанса? Продажей продукции пока не занимаюсь, но все впереди. Теперь есть много контактов, всегда могу обратиться за советом, благодарен преподавателям и коллегам за поддержку, – поблагодарил Владислав Байназаров, один из получателей гранта.

Фото: Марина Непомнящих

Всех выпускников и получателей гранта поздравили директор тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Михаил Стебихов, директор департамента АПК Владимир Чейметов и ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко, отметившая высокую заинтересованность учеников образовательного проекта.

– Слушатели «Школы фермера» проявили высокий интерес к проекту. Мы получили от них множество положительных отзывов о самой программе и преподавателях. Очень благодарны «Россельхозбанку» за поддержку такой программы в регионах. Ведь не у всех есть деньги на обучение, а желание открыть свой агробизнес присутствует, поэтому подобные инициативы необходимы. Считаю, у нас всё получилось, выпускники выражают огромное желание работать дальше, а это самое главное, – подчеркнула Елена Бойко.

Фото: Марина Непомнящих

С тем, что окончание школы стало для учеников лишь первым шагом на пути к успеху, полностью согласен и директор тюменского филиала «Россельхозбанка» Михаил Стебихов:

– Качественная продукция – современный тренд, а значит, фермерство с каждым годом будет только популярнее. И мы обязаны поддержать этот тренд, ведь без грамотного, профессионального подхода развитие этого направления невозможно. В данном случае мы можем помочь начинающим фермерам как финансово, так и опытом. Отмечу, что «Школа фермера» – только начало пути. Сейчас важно правильно применить знания на практике. Уверен, у каждого выпускника, судя по их стремлениям и горящим глазам, всё получится. А мы, в свою очередь, всегда готовы оказать поддержку, – отметил он.

Фото: Марина Непомнящих

Не отступать от принятого решения, от идеи, ради которой учились, и добиваться своей цели призвал выпускников директор департамента АПК Владимир Чейметов. В то же время он заметил, что не всегда фермерам необходима только финансовая поддержка.

– Сегодняшнее мероприятие стало подтверждением того, что организационный, технологический и инициативный аспекты не менее важны для фермеров. Участники прокачали уже имеющиеся навыки, получили новые знания. Надеемся, уже в ближайшем будущем мы увидим продукцию наших выпускников на прилавках магазинов. Пожелаю им ни в коем случае не отступать, стремиться к серьезному амбициозному уровню, поскольку только конкурентное производство может действительно занять на рынке место под солнцем, – сказал глава департамента.

Фото: Марина Непомнящих

Серьезно настроен еще один получатель гранта, фермер Владимир Петренко. Сегодня в деревне Борки вместе с женой они управляют хозяйством на участке в 60 соток. Поначалу их главным занятием было птицеводство, которому было посвящено около 20 лет, но в «Школу фермеров» Владимир пришел подтянуть знания по разведению овец.

– Заниматься овцеводством я начал только в прошлом году, закупил 20 голов. Сейчас у меня их уже 150. Помимо овец, у нас еще три быка, 400 гусей, тысяча бройлеров, 150 уток, кролики, фазаны, цесарки… Управляемся с женой, иногда помогают работники. Как оказалось, знаний по овцеводству у меня все же не хватало, благодаря школе исправил ситуацию. Полученный грант потрачу на раскол и летний навес для овечек, а опыт обучения пригодится, у меня большие планы на будущее, – поделился Владимир.

Фото: Марина Непомнящих

По словам представителей «Россельхозбанка», этот выпуск «Школы фермеров» далеко не последний. Уже этой осенью может стартовать следующий поток. Впереди – новые направления и темы, еще больше учеников и будущих профессионалов своего дела, которые станут надежным фундаментом агропромышленного комплекса региона и страны в целом.