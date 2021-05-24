Гроза, небольшой дождь и сильный ветер: какая погода ждет тюменцев на неделе с 24 по 30 мая 2021

Какая погода ждет тюменцев на этой неделе? Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на этой неделе будет стоять капризная погода. Она предлагает местным жителям то попасть под дождь, то снова понежиться на солнышке.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 25 мая, в областной столице всё еще будет жарко и солнечно. Столбик термометра днем остановится на отметке 28 градусов выше нуля, а ночью покажет 21 градус.

Однако уже на следующий день тюменцев ждет сюрприз в виде небольшого дождя с грозой и северо-западным ветром, который будет дуть со скоростью девять метров в секунду, с порывами до 19 метров в секунду. Температура наружного воздуха понизится незначительно – всего на три деления.

Не особо утихнет ветер и на следующий день, однако в городе резко похолодает до плюс 16 градусов (ночью плюс восемь). В пятницу снова ожидаются осадки в виде небольшого дождя, переменная облачность, плюс 18 градусов.

В субботу температура воздуха прогреется до плюс 22, но радоваться этому обстоятельству не стоит, так как уже в воскресенье она обрушится до плюс 12. Снова задует сильный северо-западный ветер – его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Какое-то время тюменцам придется с этим жить, так как очередное потепление ожидается не раньше среды.