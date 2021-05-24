Красота под вашими ногами. Примеры преображения участков с помощью тротуарной плитки. Фото предоставлено "КП".

Тротуарная плитка нового завода «Поревит» стала находкой для многих тюменцев и жителей области. Мы хотели бы поделиться с вами красивыми фотографиями, которые показывают, как может преобразиться садовый участок и территория дома в целом. Не зря ее называют тротуарной плиткой нового поколения.

Принципиальные отличия данной плитки – безупречная красота и качество. Производитель дает 10-летнюю гарантию на продукцию и предлагает порядка 2000 вариантов. Уникальные коллекции с имитацией поверхности дерева и камня, а также с градиентными цветовыми переходами, для любителей классики – монохромные цвета и гладкая бетонная поверхность. Такой ассортимент плитки дает возможность реализовать любую идею.

Сегодня важным критерием является экологичность и безопасность материалов. Данная тротуарная плитка полностью отвечает современным требованиям. Для ее производства применяются природные гранит, мрамор и другие минералы и камни. Они украшают верхний слой изделий, создавая фактуру, и красиво блестят на солнце.

Так, для мощения данного участка была выбрана плитка «Старый город» в коллекции «Искусственный камень», цвет «доломит». Она отлично сочетается с деревянными строениями на участке, имеет приятную бархатистую поверхность и яркие переливы на солнце. А за счет плавных градиентных цветовых переходов удалось создать объем и схожесть с натуральным камнем.

Фото предоставлено "КП".

Классические и привычные размеры плитки 100х200 также пользуются популярностью. Для благоустройства этого дома была выбрана именно форма прямоугольника в коллекции «Листопад Гранит», цвете «осень». И действительно, она напоминает россыпь осенних листьев и отлично сочетается с зелеными насаждениями и кирпичным фасадом дома.

Фото предоставлено "КП".

Серый цвет плитки – классический, но в форме «антара» смотрится очень стильно. А рельефный узор на поверхности изделий придает дорожке или тротуару изысканность.

Мы показали вам не все фотографии участков, которые стали еще красивее с тротуарной плиткой нового поколения. Больше фото смотрите на сайте.

Фото предоставлено "КП".

Если в 2021 году вы планируете заниматься благоустройством территории своего дома или сада, рекомендуем вам обратить внимание на эту красивую плитку.

Приглашаем вас посмотреть образцы продукции в наш офис в Тюмени по адресу: ул. Холодильная, 114, Торговый дом «Поревит». Каталог, фото и цены на сайте vibor-plitka.com.