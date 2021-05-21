Для выпускников «Роснефть-класса» прозвенел последний звонок. Фото предоставлено "КП".

В конце мая трели последних звонков раздаются во всех тюменских школах. 17 мая последний звонок прозвенел для выпускников школы №25. Погода благоприятствовала проведению торжественной линейки, на которую выпускники пригласили руководство учебного заведения, учителей и, конечно, родителей.

Шанс есть!

В этом году из-под крыла школы №25 г.Тюмени во взрослую жизнь выпорхнули два одиннадцатых класса, и один из которых – профильный, с физико-математическим уклоном. Выпускник «Роснефть-класса» Илья Завьялов признается, что поступить сюда два года назад ему посоветовали «старшие товарищи», которые сами успели окончить школу с углубленными знаниями физики и математики. Эти знания помогают поступить на бюджетное место в престижный вуз и тем самым дать себе больше возможностей для будущей успешной карьеры.

- Я планирую поступить на специальность «Геологоразведка» или «Автоматизация». Сейчас задача номер один – сдать ЕГЭ. С раннего детства я интересуюсь «нефтянкой», да и родители связаны с этой профессией, а дедушка трудился на месторождении, - говорит Илья.

По его словам, во время учебы было много профориентационных мероприятий и более глубокая подготовка к ЕГЭ.

- Уверен, что знания, которые нам дали наши учителя, пригодятся и в дальнейшей учебе, и в жизни, - говорит одиннадцатиклассник

Ориентир на нефтяную отрасль

Эффективность обучения в профильном классе говорит сама за себя. Ребята проявляют себя в научных, общественных и творческих конкурсах, занимают высокие места на всероссийских олимпиадах и участвуют в обучающих программах Образовательного центра «Сириус». Профильные предметы для школьников ведут преподаватели Тюменского индустриального университета. Основная цель обучения – не только в углублённой подготовке, но и в профессиональной ориентации учеников для поступления на востребованные нефтяные специальности.

Сегодня сотрудничество «РН-Уватнефтегаз», школы №25 и Тюменского индустриального университета – это взаимовыгодное партнерство, аналогов которому нет в области. Благодаря проекту ребята получают не только теоретические, но и практические навыки, выезжая на Кальчинское месторождение, где видят реальную работу нефтяников.

В добрый путь!

Директор школы №25 Светлана дубонос зачитала приказ о допуске к выпускным экзаменам и напутствовала бывших школьников.

- Школа – важная ступень в жизни каждого человека: она незримо объединяет ценность поколений, отцов и детей, - говорит директор школы №25 Светлана Дубонос. – Перед вами открываются все жизненные пути, и нужно сделать правильный выбор. Ребята, помните, школа славится учителями, а прославляют её ученики. Вас учили умные, знающие свое дело педагоги. Удачи, в добрый путь!

Благодарные ребята вручили директору школы и всем педагогам цветы, а также исполнили песни школьных лет и станцевали прощальный школьный вальс.

СКАЗАНО

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

- Сотрудничество между региональной властью и крупными компаниями по созданию профильных классов для ребят необходимо. После обучения они уже имеют чёткое представление, куда двигаться дальше. Важно, что ребята учатся не просто по «бумажкам». Это образование ориентируют ребят на реалии сегодняшнего дня и рассказывают им о современных и будущих технологиях и компетенциях. Здорово, когда люди с богатым опытом работы позволят ребятам правильно ориентироваться в сложном мире профессий. Для нас принципиально важно создавать сквозную цепочку «Школа – вуз – предприятие».