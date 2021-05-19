В Тюмени стартует купальный сезон: где можно окунуться в прохладную водицу?

В Тюмени стартует купальный сезон. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени по распоряжению городской администрации завтра, 20 мая, открывается купальный сезон. В связи с этим рассказываем, где для горожан обустроят пляжные зоны.

Так, на территории областной столицы для пассивного отдыха граждан (то есть без организации пляжных зон) функционирует восемь рекреационных зон: на реке Туре, прудах Войновский, Южный и Плехановский, обводненных карьерах Северный, Утиный и Школьный, а также на водном объекте в сквере Серебряные Ключи. Для обеспечения комфортного отдыха населения здесь поддерживают надлежащее санитарное состояние акватории и прибрежных территорий водных объектов.

Для полноценного отдыха населения обустроены пляжные зоны на следующих водных объектах: озеро Верхнее Кривое (район Верхнего Бора), пруд Лесной (лесной массив ТЭЦ-2) и озеро Липовое (25-й километр объездной дороги). Однако стоит отметить, что открытие купального сезона на них будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности водопользователей к организации пляжного отдыха.

– Обращаем внимание на необходимость соблюдения запретов на использование водных объектов в случае наличия на них запрещающих знаков «Купаться запрещено». Специалисты местного управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воды пруда Оловянникова, озер Цимлянское и Круглое. По результатам лабораторного контроля вода в исследованных водных объектах не соответствует требованиям СанПиН. Поэтому их использование в рекреационных целях не допускается. Напоминаем, что за купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

По информации департамента безопасности жизнедеятельности, у городских водоемов установят знаки «Купаться запрещено» до 1 июня.

– На территории Тюмени нет оборудованных пляжных зон с местом для купания. С 13 до 19 мая специалисты администрации города совместно с представителями центра ГИМС организовали патрулирование городских водных объектов на предмет определения на береговой части мест для установки знаков безопасности «Купаться запрещено». Их поставят на видных местах в целях предотвращения несчастных случаев, – сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники регионального управления Росптребнадзора дали рекомендации, как избежать перегрева. Так, следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.

Кроме того, рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Необходимо избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Также следует отметить, что купание и водные процедуры на открытом воздухе надо проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.