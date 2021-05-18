Когда в Тюмень придут дожди?

В Тюмени прослеживаются намеки на дожди Фото: Мария Толстихина

В Тюмени продолжает стоять аномальная жара, столбики термометров достигают отметки плюс 33 градуса, что для тюменского мая больше исключение, чем норма. Даже на юге России сейчас переменная облачность и периодические дожди, чего не скажешь о сибирском крае.

Поначалу тюменцы радовались наступлению летней погоды. Но сейчас горожане уже с нетерпением ждут дождей, которые решат множество проблем, наблюдающихся в областной столице на сегодняшний день.

– Да будет дождь! Хоть как-то полегче будет, аллергики с астмой мучаются, пожары, может, стихнут. Да и невозможно вечно в такой духоте находиться, – описывает круг проблем тюменка Луиза Тарасова в местном паблике.

И ведь действительно, из-за сильной жары в городе резко распустились сирень, яблоня, черемуха. Для кого-то – благодать, но точно не для тюменских аллергиков: такое внезапное и активное цветение – сплошное мучение при наличии аллергической реакции. Помимо этого, в регионе существует еще большая опасность.

Из-за жары резко началось активное цветение, приносящее неудобства тюменским аллергикам Фото: Мария Толстихина

Речь идет о пожарах, которые с молниеносной скоростью распространяются по тюменским районам. Сначала огонь обуял леса в близлежащих поселках, позже гореть начало в черте города, у озера Андреевского. Сейчас дела обстоят еще хуже, ведь огонь добрался до населенных пунктов Муллаши, Железный Перебор, Пышминка, СНТ «Солнышко», центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма», винзилинского психоневрологического дома-интерната, санаторного центра «Витязь», санаториев «Хвойный», «Градостроитель», пришлось переместить пациентов областной клинической психиатрической больницы, находящихся на стационарном лечении в посёлке Винзили. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Спасатели уже эвакуировали более 1 300 человек населения, персонала и клиентов объектов. В результате пожара уничтожено 25 дачных домов, 22 строения удалось спасти. Пострадавших, к счастью, нет. Всего в регионе на данный момент действуют 23 природных пожара на общей площади 22 444 га. Ввиду этого дождь в Тюменской области просто необходим.

Всего в регионе на данный момент действует 23 природных пожара на общей площади 22 444 га Фото: Мария Толстихина

К счастью, намеки на дожди всё же начались. Но это лишь намеки, так как с неба капает совсем недолго, около 5 минут, и тут же заканчивается. В прогнозе погоды от GISMETEO значится, что сегодня, 18 мая, ожидается гроза, пасмурно, а также дожди в районе 5 и 8 часов вечера. До субботы, 22 мая, снова будет стоять жара и активное солнце, а вот 23 и 24 мая есть надежда на свежесть и влагу. Но дождь снова прогнозируется небольшой.