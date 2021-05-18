В Тюмени арестовали подростка, который пошутил о готовящемся в колледже теракте

В Тюмени арестовали подростка, который пошутил о готовящемся теракте. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени молодому шутнику, который решил хайпануть на трагической истории в Казани, намекнув на очередной террористический акт в одном из колледжей региона, теперь явно не до шуток. Следователи предъявили обвинение 17-летнему жителю города, в настоящее время молодой человек заключен под стражу.

– 11 мая вечером хулиган отправил в социальной сети двум учащимся образовательного учреждения видео со стрельбой и сообщил им о якобы иных действиях, от которых могут погибнуть люди. Сотрудники управления ФСБ и полицейские тут же отреагировали на сообщение. Они узнали, где живет автор размещенного видео, и навестили его, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Предметы, указывающих на планирование теракта, не были найдены.

У обвиняемого изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых он выходил в социальные сети. В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение, суд заключил шутника под стражу.

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