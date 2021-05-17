«Техника не останавливается ни на минуту». В новых районах Тюмени строят дороги

В новых районах Тюмени строят дороги. Фото: Тюмень - наш дом

В 2021 году в Тюмени построят более 15 километров новых дорог в разных уголках города. В субботу глава города Руслан Кухарук провел выездной штаб со специалистами департамента дорожной инфраструктуры и транспорта и подрядными организациями. Его внимание привлекло строительство новых дорог в микрорайонах Ямальский-2 и Ново-Патрушево, где техника не останавливается ни на минуту, чтобы возвести рядом со строящимися высотками новые дороги.

Техника не останавливается ни на минуту. Фото: Тюмень - наш дом

Стоит отметить, что в прошлом году в рамках федеральной программы «Стимул» в микрорайоне Новопатрушево дорожники построили две основные улицы района – Митинского и Шарова, общей протяженностью два с половиной километра. Теперь же местные жители ждут продолжение улицы Монтажников, которая соединит микрорайон с кольцом на Федюнинского. Таким образом, у жителей появится еще один выезд в город и круговое транспортное сообщение внутри микрорайона. Работы должны завершиться, согласно контракту, 15 октября.

– В этом году специалисты начали реализовывать двухгодовой контракт по строительству улицы Валентины Трофимовой. Она находится внутри района и станет подъездным путем к будущим образовательным учреждениям. Ее протяженность 880 метров. Здесь также будут проложены широкие тротуары и велодорожки. В перспективе будет построено еще около четырех километров дорог, – прокомментировали в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Строительство новых дорог существенно разгружает транспортную обстановку в новых микрорайонах. Фото: Тюмень - наш дом

Кстати, высокими темпами растет и микрорайон Ямальский-2 . За четыре года специалисты проложили тут порядка пяти километров дорожного полотна. Сейчас завершается строительство ул. Андрея Бушуева и Ямбургского проезда. Отметим, что по просьбам жителей принято решение пробить улицу Бушуева до обхода города. В настоящее время ведется проектирование, реализация запланирована в этом году. Всего в Ямальском-2 построят 13 километров новых дорог, это один из самых амбициозных проектов.

– Строительство новых дорог существенно разгружает транспортную обстановку в новых микрорайонах. Темпы ввода жилья, социальных объектов и дорожной инфраструктуры синхронизированы, на это и направлен нацпроект «Жилье и городская среда». Мы постоянно находимся в диалоге с жителями, и по их запросам проектируются новые улицы, – отметил мэр города Руслан Кухарук.

В администрации областного центра заявили, что, помимо упомянутых микрорайонов, в 2021 году запланировано строительство автомобильных дорог в жилом районе Березняковский, микрорайоне Восточный-2, Казарово, в районе деревни Плеханова. Так же продолжается реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д Москва – Владивосток с улицей Мельникайте и на пересечении Мельникайте и Дружбы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени стартовал дорожный ремонт, который коснется участков дорог в разных районах областного центра. Первыми порадуются новому асфальту жители домов на улице Николая Чаплина (ул. Трактовая – ул. Салехардская) и Московском тракте (ул. Магнитогорская – обход города Тюмени). Тут не только заменят дорожное покрытие, отремонтируют колодцы и бордюрный камень, но и нанесут разметку и установят необходимые знаки.