«Дойдет до +35». Публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю

Публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю. Фото: Вадим Бегун

Публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю. В ближайшие дни станет немного прохладнее, однако жара вернется в областную столицу совсем скоро, не успеете и глазом моргнуть. Воздух раскалится до 35 градусов выше нулевой отметки.

Завтра, во вторник, 18 мая, ожидается резкая смена погодных условий. В этот день ждет переменная облачность и (наконец!) небольшой дождь. К тому же задует сильный ветер северного направления со скоростью около восьми метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

На следующий день он стихнет – до 5 метров в секунду, с порывами до 10, однако направление не сменит. В среду, по прогнозам местных метеорологов, ожидается переменная облачность, станет еще прохладнее, «всего» плюс 19 (конечно, по сравнению с той жарой, что мучила тюменцев на прошлой неделе). Ночная температура воздуха опустится до 11 градусов.

В четверг тучи рассосутся и солнце надолго займет свой трон в небе над Тюменью. В этот день станет немного теплее – 21 градус со знаком плюс. Ну а с пятницы, 21 мая, снова пойдет жара: температура наружного воздуха резко подскочит до плюс 35 градусов (ночью плюс 20). Всё так же солнечным и жарким обещает быть и начало следующей недели.