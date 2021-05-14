«Это была мечта детства»: что известно об актере Иване Филиппове, сыгравшем главную роль в сериале «По колено»

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Шоумен, кавээнщик со стажем, аниматор, ведущий праздников – так называет себя Иван Филиппов, 32-летний тюменец, который не так давно перебрался в Москву. Поводом к переезду послужило то, о чем Иван мечтал всю свою жизнь: он успешно прошел кастинг на главную роль в комедийном сериале «По колено» на СТС, премьера которого состоялась 11 мая. В фильме он играет честного провинциального паренька Саню Грибова, готового покорить кинобизнес, несмотря на рост 135 см. Иван признается, что находит много общего со своим героем, особенно ему близки проблемы маленького человека в большом городе.

О себе и жизни в Тюмени

Иван родился 2 декабря 1988 в обычной семье в Тюмени. Там же он получил высшее образование в Государственном аграрном университете Западной Сибири, где увлекся игрой в КВН. Отучившись в вузе, низкорослый паренек стал душой и главной изюминкой команды «Русь», которая неоднократно выигрывает на юмористических состязаниях. Найдя себя в юморе, Ваня решает стать ведущим свадеб и мероприятий, что у него также здорово получается. Тюменец рассказал «Комсомольской правде» подробнее о своем интересном и нелегком пути.

– Иван, как удалось получить главную роль?

– На кастинг меня пригласили благодаря тому же КВНу (увидели, запомнили, позвали). Когда я впервые прочитал сценарий, мне показалось, что он написан с моих слов: очень близок персонаж, которого я играю, ко мне, и часть его проблем были и в моей жизни. Видимо, поэтому я был уверен, что эта роль достанется именно мне.

– Был ли актерский опыт до начала съемок в сериале?

– Это как раз и есть лучший актёрский опыт (КВН), ведь он составляет около 16 лет. Я считаю, это лучшая школа актерского мастерства! Взять, к примеру, популярных ныне киноактеров Михаила Галустяна и Александра Ревву. До этого опыта в сфере большого кино у меня не было, но был опыт съёмок в рекламе и различных промороликах.

– Как проходили съемки?

– Все каскадерские трюки приходилось выполнять самостоятельно, ведь на мой рост не найти профессиональных каскадёров-дублеров. Это было очень сложно, так как раньше я не занимался такой деятельностью и не был подготовлен физически. Но благодаря советам профессиональных каскадеров, которые всегда присутствовали на площадке, все проходило без сучка и задоринки.

– С какими сложностями пришлось столкнуться?

– Никогда не забуду так называемых кинообманок зрителя. Однажды мы снимали лето зимой. Как сейчас помню: на улице минус 28, ветрина ужасный, а мне нужно было пройти по кадру в одной тонюсенькой кофточке и с огромным чемоданом, с улыбкой на лице, не показывая, что мне безумно холодно. А в большом кино на один кадр обычно делается минимум 3 дубля и до бесконечности (пока не понравится результат). В итоге я так бегал на морозе около трех часов!

– Что сериал дал? Какие планы в дальнейшем?

– На самом деле, это была моя мечта с детства – попасть на большое телевидение и стать актёром. Мне очень понравилось участвовать в съёмках, и я уверен, что это только начало моего пути. Хочу стать знаменитым кинокомиком, как мой кумир Джим Керри, только вот компактным, как Тирион Ланнистер.

Иван активно ведет жизнь в социальных сетях: имеет более 2 тысяч подписчиков в инстаграме, которым рассказывает о своей жизни; ведет канал в TikTok, где делится юмористическими роликами, а также проникновенно читает стихи на камеру. Он готов и дальше шагать на пути к кинокарьере, как и его персонаж, который хоть и не велик ростом, но планы и цели у него – большие!

О сериале «По колено»

Главный герой истории – честный провинциальный парень Саня Грибов – готов покорить кинобизнес, несмотря на рост 135 сантиметров.

Бросив работу в таксопарке, Саня едет в Москву за ролью в большом кино. В столице он знакомится с неунывающим соседом по квартире Стасом, девушкой своей мечты Алёной и самовлюблённым актёром Никитой – соперником Грибова за сердце Алёны. На пути к успеху Саню ждут скандалы с капризными звёздами, жёсткая конкуренция, нечестные контракты, хоккей с легендарным Иваном Телегиным, роман с маленькой актрисой и даже тюрьма.