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Общество21 мая 2021 9:11

Владимир Путин присвоил Тюмени звание «Город трудовой доблести»

Президент России подписал указ накануне, 20 мая
Вадим БегунВадим Бегун
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Владимир Путин присвоил Тюмени звание «Город трудовой доблести».

Владимир Путин присвоил Тюмени звание «Город трудовой доблести».

Фото: Вадим Бегун

Владимир Путин присвоил Тюмени звание «Город трудовой доблести». Президент России подписал указ накануне, 20 мая. Об этом уже высказались губернатор Тюменской области и мэр города Руслан Кухарук.

По словам главы региона, высокое звание присваивается городам нашей страны, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне: «Героизм наших земляков невозможно переоценить! Благодаря их труду у нашей Армии и флота был надёжный тыл».

Руслан Кухарук в свою очередь отметил, что инициативу по присвоению Тюмени почетного звания поддержали почти 170 тысяч жителей.

– Мы победили! Я благодарю всех, кто включился в эту серьезную работу. Кто работал в архивах, готовил историческую справку и кто проводил открытые уроки, проникновенно рассказывая о подвиге тюменцев. Проделанная работа и мнение каждого имеют огромный вес в этот исторический момент. Они служат гарантией того, что подвиг тюменцев будет жить в веках! – заявил глава города.

В Комитете по связям с общественностью и СМИ городской администрации сообщили, что за годы войны в областную столицу эвакуировали 29 учреждений и промышленных предприятий из Центральной России и Украины. Тыловая Тюмень для фронта производила торпедные катера «Комсомолец», снаряды для «Катюш», десантные планеры А-7, тяжелые мотоциклы, детали для взрывателя КТМ-1, аккумуляторы для танков и автомобилей, стальные головки для реактивных снарядов, лыжи, деревянную тару для мин, телефонные катушки, минометы и химические мины для постановки дымовых завес, фанеру для выпуска истребителей, горючую смесь в бутылках для подрыва танков («коктейли Молотова»), а также меховые жилеты, носки, чулки, варежки, хозяйственное мыло и многое другое.

– Присвоение Тюмени почетного звания «Город трудовой доблести» свидетельствует о том, что жители нашего города внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, – подчеркнули в администрации.

Отметим, что помимо Тюмени, почетное звание получили и другие города: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, и Чебоксары.

Выступая на заседании организационного комитета «Победа», президент Российской академии наук Александр Сергеев высказал мнение, что Тюмень занимает особое место в ряду городов-претендентов: «В ее арсенале нет орденов, но за трудовой героизм жителей и вклад в Победу предприятия были награждены Красными знамёнами Государственного комитета обороны. Тюмень – это колыбель сибирского судостроения, единственный производитель торпедных катеров».

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