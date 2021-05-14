Нефтяники определили лучших инженеров и рабочих. Фото - ООО «РН-Уватнефтегаз».

В ООО «РН-Уватнефтегаз» определили победителей и призеров XVIII смотра-конкурса на звание «Лучший по профессии» – 2021. В этом году конкурсантов из числа рабочих принимали производственные площадки Кальчинского месторождения и Усть-Тегусского, где на специализированном полигоне соревновались представители номинации «Лучший электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования». Инженеры – геологи и технологи – свои тестовые и практические задания выполнили в офисе предприятия в Тюмени.

Обладателями звания «Лучший по профессии» в 13 номинациях в этом году стали оператор по добыче нефти и газа Виталий Рябинчук, оператор товарный Александр Янков, оператор обезвоживающей, обессоливающей установки Рамиль Хантимиров, машинист технологических насосов Павел Сидоров, машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт Анатолий Первушин, слесарь по ремонту технологических установок Николай Никандров, слесарь по ремонту нефтепромыслового оборудования Сергей Зубко, электрогазосварщик Дамир Сичбаков, трубопроводчик линейный Вадим Мухин, лаборант химического анализа Анна Михайлова, звено электромонтеров в составе Айрата Кильдигулова, Владимира Олейника и Виталия Стрельцова, а также геолог Сергей Пинигин и технолог Сергей Аксёнов.

Традиционно в каждой номинации был определен обладатель звания «Безопасный труд», учрежденного в 2017 году межрегиональной профсоюзной организацией. Престижное звание ежегодно получает конкурсант, выполняющий задания с наиболее полным соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда.

Также в рамках смотра-конкурса отмечены призеры «Эстафеты поколений», ими стали самый опытный участник конкурса трубопроводчик линейный Богдан Форгель и самый молодой – лаборант химического анализа Кристина Михеева.

ООО «РН-Уватнефтегаз».

В ближайшее время победители локального этапа начнут подготовку к участию в финале конкурса, где им предстоит помериться мастерством с лучшими сотрудниками дочерних обществ НК «Роснефть». Он пройдет в июле в Уфе.

Отметим, что в 2019 году работники «РН-Уватнефтегаза» уже становились призерами финального этапа конкурса «Лучший по профессии». Так, второе место занял оператор товарный Тямкинского месторождения Александр Янков, его коллега с Усть-Тегусского месторождения оператор обезвоживающей, обессоливающей установки Рамиль Хантимиров был удостоен бронзы. В этом году они вновь подтвердили высокую готовность представить предприятие на финальном этапе конкурса.

Войти в тройку призеров смотра-конкурса «Лучший по профессии» – серьезное профессиональное достижение, к которому стремятся представители ключевых рабочих и инженерных специальностей. Конкурс способствует распространению передового опыта работы и внедрению новых технологий.