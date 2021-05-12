«Размеры поразили врачей»: у 13-летней тюменки в животе образовались крупные яичники

у 13-летней тюменки в животе образовались крупные яичники. Фото: c cайта 2ГИС

У 13-летней тюменки в животе образовались крупные яичники, однако никто об этом и не подозревал. Семья спокойно отдыхала в санатории, когда девочка пожаловалась родителям на то, что ее живот ни с того ни с сего увеличился в размерах. Те не придали этому обстоятельству значения, мол, питание хорошее. Однако появившиеся позже тянущие схваткообразные боли внизу живота и периодическая тошнота все же стали причиной обращения в детский стационар областной клинической больницы № 2.

В приемном отделении юную жительницу региона осмотрели и, сделав УЗИ, выявили образование в малом тазу. После этого её госпитализировали в профильное отделение для дальнейшего обследования. Пациентке выполнили компьютерную томографию малого таза и брюшной полости, в результате чего и были диагностированы объемные образования яичников. Размеры образований поразили врачей: одно было размером 17 на 12 сантиметров и доходило почти до подреберья, второе же составляло 8 на 5 сантиметров. Девочку было решено оперировать.

– Операция предстояла непростая, так как у тюменки наблюдался выраженный спаечный процесс после четырех хирургических вмешательств по поводу инвагинации кишечника в младенческом возрасте. Оперативное лечение проводили Татьяна Сергиенко и руководитель гинекологического отделения ОКБ № 2 Денис Лапин. Во время операции спайки были разделены максимально щадяще, без повреждений петель кишечника. Врачи удалили оба образования, сохранив яичники. В будущем это позволит девочке стать мамой, – рассказали в медицинском учреждении.

После удаления доброкачественных образований сотрудники больницы не обнаружили никакой другой патологии – здоровью пациентки больше ничего не угрожало. Послеоперационный период протекал гладко, и уже спустя неделю девочку выписали домой в удовлетворительном состоянии.

– Родители вовремя обратились в больницу. Перекручивание или разрыв образований могли привести к внутрибрюшному кровотечению и потере яичников, что в дальнейшем повлекло бы утрату репродуктивной функции, – отметил Денис Лапин.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени специалисты медико-санитарной части «Нефтяник» удалили из почки пациента пятисантиметровый коралловидный камень. Мужчина поступил в больницу с сильными болями в конце января.

Врач-уролог, заведующий урологическим отделением № 1 стационара Владислав Вешкурцев принял решение проводить операцию в два этапа. В ходе первого этапа тюменцу удалили основную часть камня, а спустя пять дней убрали и его остатки.