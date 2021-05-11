В тюменском аэропорту «Рощино» приземлился борт с десантниками из Читы

Только за последние сутки площадь пожаров в лесах федерального значения выросла вдвое Фото: Мария Толстихина

Пожары в Тюменской области продолжают набирать обороты: местность окутал смог, а в воздухе явно ощущается запах гари. На подмогу тюменцам сегодня, в районе 3 часов дня, в тюменский аэропорт «Рощино» прилетели пожарные из Читы. Первым делом спасателей направят в Юргинский район Тюменской области, который на данный момент пребывает в наиболее критичном положении от быстроразвивающегося огня. Дальнейший план работы специалистов будет зависеть от меры поступления проблем. Об этом «Комсомольской правде» рассказал глава тюменского департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

Региональную поддержку окажут 200 огнеборцев. Сегодня Тюмень приняла 100 специалистов-пожарников федеральной Авиалесоохраны. Завтра, 12 мая, борт планирует совершить второй рейс, на котором в регион прибудут еще 100 представителей формирований парашютно-десантной пожарной службы, но уже из Абакана. Все они по просьбе губернатора Тюменской области Александра Моора окажут содействие в тушении пожаров на территории региона. Общее количество пожарных, включая тюменских, составит 300 человек.

- Сегодня в тюменский регион доставили 100 работников пожарной федеральной службы работников Авиалесоохраны из Читы. Их задача оказать помощь в тушении самых сложных лесных пожаров на территории Тюменской области. Это опытные специалисты, они ежегодно бывают именно в тех регионах, где складывается такая лесопожарная критическая ситуация. Они пребывают для стабилизации такой критической обстановки. Мы надеемся оказать тюменскому региону должное содействие, - прокомментировал заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Андрей Маркелович Ерицов.

С собой представители служб привезли необходимое оборудование для ликвидации лесных пожаров: мотопомпы, воздуходувки, бензопилы и многое другое. Также для локальной работы профессиональные десантники заготовили запас еды на трое суток. Длительность командировки будет завесить от обстоятельств пожарной ситуации в регионе. Полет составил 4,5 часов, настроение у десантников хорошее и даже боевое. Об этом журналистам сообщил Вячеслав Иванович Иляков, старший инструктор ПДПС КГУ «Читинская база авиационной охраны лесов».

Общее количество пожарных, включая тюменских, составит 300 человек Фото: Мария Толстихина

Причин обильных тюменских пожаров несколько: чрезмерная засуха, отсутствие жидкости в болотах, высокая температура воздуха. Только за последние сутки площадь пожаров в лесах федерального значения выросла вдвое. В связи со стремительным ростом огня на территории Тюменской области 11 мая с 00:00 начинает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах, что означает запрет въезда в леса и их посещение. Исключение – спецслужбы по пожаротушению. А противопожарный режим введен в регионе уже с 19 апреля.

- На сегодняшний день существующая пожарная ситуация это не типичная история для Тюменской области. Прогноз у нас неблагоприятный в том смысле, что сухая погода продолжает удерживаться и продлится. Уровень воды как в реках, так и остальных водоемах – ниже обычного уровня. Усугубляет положение и ветер, порывы которого достигают 20 м/с. Коллеги очень вовремя к нам прибыли. На данный момент ситуация в целом контролируема, угроз населенным пунктам нет. Надеемся, общими усилиями удастся стабилизировать ситуацию, - заключил директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Сергеевич Остроумов.