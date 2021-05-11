«Вдруг задрожали воздух и земля…»: публикуем материал на основе записок сотрудника спецслужбы «Смерш»

Публикуем материал на основе записок сотрудника спецслужбы «Смерш». Фото предоставлено управлением ФСБ по Центральному военному округу.

«Комсомольская правда» – Тюмень» публикует материал на основе записок сотрудника спецслужбы «Смерш». Записки полковника в отставке Алексея Кочурина, который ушел из жизни в 2012 году, предоставлены управлением ФСБ по Центральному военному округу.

«Мы двигались по дорогам, ведущим в Берлин. 16 апреля 1945 года наша оперативная группа Управления контрразведки НКО «Смерш» 1-го Украинского фронта в составе трех офицеров на автомобиле ГАЗ утром переправлялась по наплавному мосту через реку Нейссе. Вдруг над нами пролетел истребитель противника «Мессершмитт», деловито развернулся над колоннами, и не успели командиры дать команду «Воздух», как он резко снизился и приземлился между дорогами. Все напряженно ждали, что будет дальше. Летчик вылез из кабины на крыло, стал по стойке «смирно», вынул пистолет из кобуры и выстрелил себе в голову. Его тело соскользнуло на землю», – писал Кочурин.

По его словам, не прошло и пяти минут, как между войсковыми колоннами приземлился другой немецкий самолет: «Происшествия с двумя самолетами объяснялось тем, что немецкие летчики не нашли места для приземления. Стремительное продвижение наших войск и нехватка горючего заставляли их заканчивать свои полеты таким образом».

«Вдруг задрожали воздух и земля. Обернувшись, мы увидели, что небо стало темным: в воздухе было огромное количество краснозвездных бомбардировщиков, а впереди них чуть повыше, – до 15 – 20 истребителей сопровождения, охранявших армаду, движущуюся на Берлин. После небольшой паузы за первой партией бомбардировщиков последовала вторая. За второй последовала третья армада. Сколько их всего было – не сосчитать. И все они шли на Берлин. Нетрудно было себе представить, каково будет противнику под бомбовым ударом», – рассказывал читателю сотрудник спецслужбы «Смерш».

Фото предоставлено управлением ФСБ по Центральному военному округу.

Он также поведал свои воспоминания о Дне Победы. «9 мая 1945 года для всех советских граждан, в том числе и для военнослужащих на фронтах, был радостным. Погода удивительно соответствовала настроению людей – день был тихим, безоблачным и теплым. Я не видел человека, который не радовался бы победе. Тогда ещё не было слов о празднике «с сединою на висках, со слезами на глазах» (эти слова были написаны гораздо позже), но он был именно таким. Советское радио многократно передавало обращение Сталина к народу о завершении Великой Отечественной войны нашей полной Победой. Вечером того же дня в честь победоносного окончания войны Москва салютовала доблестным войскам Красной армии тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий».

СПРАВКА «КП»

Кочурин Алексей Арсентьевич – полковник в отставке, родился в 1922 году в селе Харловском Ирбитского района Свердловской области. В 1941 г. окончил Ирбитский агрозоотехникум, получил диплом по специальности «Зоотехник». С 1941 по 1942 гг. обучался на курсах радиотелеграфистов Уральского военного округа. С февраля 1942 г. по июль 1942 г. – командир отделения 81-го отдельного полка связи Калининского фронта. С 1942 по 1943 гг. – дежурный радист 127-го отдельного полка связи Калининского фронта. В 1943 –1944 гг. обучался на курсах среднего политсостава Московского военного округа, а также в Марьинском артиллерийском училище Южно-Уральского военного округа. С апреля 1944 г. по август 1944 г. – оперуполномоченный отдела контрразведки «Смерш» Южно-Уральского военного округа. С 1944 по 1972 гг. служил в органах военной контрразведки. После увольнения свыше 20 лет работал юрисконсультом на предприятиях г. Свердловска. Проживал в г. Екатеринбурге. Являлся членом клуба «Фронтовые радисты»; активно участвовал в военно-патриотической работе среди учащейся и армейской молодежи. Выступал с очерками о ветеранах Великой Отечественной войны. Ушел из жизни в 2012 году.