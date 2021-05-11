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Общество11 мая 2021 13:29

«Вдруг задрожали воздух и земля…»: публикуем материал на основе записок сотрудника спецслужбы «Смерш»

Записки полковника в отставке Алексея Кочурина предоставлены управлением ФСБ по Центральному военному округу
Вадим БегунВадим Бегун
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Публикуем материал на основе записок сотрудника спецслужбы «Смерш». Фото предоставлено управлением ФСБ по Центральному военному округу.

Публикуем материал на основе записок сотрудника спецслужбы «Смерш». Фото предоставлено управлением ФСБ по Центральному военному округу.

«Комсомольская правда» – Тюмень» публикует материал на основе записок сотрудника спецслужбы «Смерш». Записки полковника в отставке Алексея Кочурина, который ушел из жизни в 2012 году, предоставлены управлением ФСБ по Центральному военному округу.

«Мы двигались по дорогам, ведущим в Берлин. 16 апреля 1945 года наша оперативная группа Управления контрразведки НКО «Смерш» 1-го Украинского фронта в составе трех офицеров на автомобиле ГАЗ утром переправлялась по наплавному мосту через реку Нейссе. Вдруг над нами пролетел истребитель противника «Мессершмитт», деловито развернулся над колоннами, и не успели командиры дать команду «Воздух», как он резко снизился и приземлился между дорогами. Все напряженно ждали, что будет дальше. Летчик вылез из кабины на крыло, стал по стойке «смирно», вынул пистолет из кобуры и выстрелил себе в голову. Его тело соскользнуло на землю», – писал Кочурин.

По его словам, не прошло и пяти минут, как между войсковыми колоннами приземлился другой немецкий самолет: «Происшествия с двумя самолетами объяснялось тем, что немецкие летчики не нашли места для приземления. Стремительное продвижение наших войск и нехватка горючего заставляли их заканчивать свои полеты таким образом».

«Вдруг задрожали воздух и земля. Обернувшись, мы увидели, что небо стало темным: в воздухе было огромное количество краснозвездных бомбардировщиков, а впереди них чуть повыше, – до 15 – 20 истребителей сопровождения, охранявших армаду, движущуюся на Берлин. После небольшой паузы за первой партией бомбардировщиков последовала вторая. За второй последовала третья армада. Сколько их всего было – не сосчитать. И все они шли на Берлин. Нетрудно было себе представить, каково будет противнику под бомбовым ударом», – рассказывал читателю сотрудник спецслужбы «Смерш».

Фото предоставлено управлением ФСБ по Центральному военному округу.

Он также поведал свои воспоминания о Дне Победы. «9 мая 1945 года для всех советских граждан, в том числе и для военнослужащих на фронтах, был радостным. Погода удивительно соответствовала настроению людей – день был тихим, безоблачным и теплым. Я не видел человека, который не радовался бы победе. Тогда ещё не было слов о празднике «с сединою на висках, со слезами на глазах» (эти слова были написаны гораздо позже), но он был именно таким. Советское радио многократно передавало обращение Сталина к народу о завершении Великой Отечественной войны нашей полной Победой. Вечером того же дня в честь победоносного окончания войны Москва салютовала доблестным войскам Красной армии тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий».

СПРАВКА «КП»

Кочурин Алексей Арсентьевич – полковник в отставке, родился в 1922 году в селе Харловском Ирбитского района Свердловской области. В 1941 г. окончил Ирбитский агрозоотехникум, получил диплом по специальности «Зоотехник». С 1941 по 1942 гг. обучался на курсах радиотелеграфистов Уральского военного округа. С февраля 1942 г. по июль 1942 г. – командир отделения 81-го отдельного полка связи Калининского фронта. С 1942 по 1943 гг. – дежурный радист 127-го отдельного полка связи Калининского фронта. В 1943 –1944 гг. обучался на курсах среднего политсостава Московского военного округа, а также в Марьинском артиллерийском училище Южно-Уральского военного округа. С апреля 1944 г. по август 1944 г. – оперуполномоченный отдела контрразведки «Смерш» Южно-Уральского военного округа. С 1944 по 1972 гг. служил в органах военной контрразведки. После увольнения свыше 20 лет работал юрисконсультом на предприятиях г. Свердловска. Проживал в г. Екатеринбурге. Являлся членом клуба «Фронтовые радисты»; активно участвовал в военно-патриотической работе среди учащейся и армейской молодежи. Выступал с очерками о ветеранах Великой Отечественной войны. Ушел из жизни в 2012 году.

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