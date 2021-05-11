Надвигается жара. Публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю

Публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю. Фото: Вадим Бегун

После майских праздников погода в Тюмени решила, наконец, порадовать горожан. На областную столицу надвигается жара. Так, в выходные воздух прогреется до 32 градусов выше нуля.

Завтра, 12 мая, будет стоять солнечная погода, плюс 21 (ночью – плюс 11). В четверг – уже плюс 26, правда, ожидается переменная облачность. Да и ветер усилится: он будет дуть со скоростью порядка шести метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, северо-западного направления.

В пятницу из-за плотных туч выглянет солнце, чтобы радовать жителей областного центра целых четыре дня. Они-то как раз и выдадутся самыми жаркими, вероятно, за весь май. Так, 14 мая температура наружного воздуха «вырастет» до 27 градусов (ночью – плюс 10).

В выходные станет и того жарче. В субботу и воскресенье ожидается 31 – 32 градуса со знаком плюс (ночью – от 16 до 18). Следующая неделя тоже начнется с жары, но уже во вторник местные метеорологи прогнозируют резкое падение температуры до плюс 18 градусов и дождь. К счастью, непогода продлится совсем недолго.