Погода на 9 мая 2021 года в Тюмени: пасмурно, но без осадков

В Тюмени ожидается пасмурная погода на 9 мая. Фото: Вадим Бегун

Рассказываем о погоде на 9 мая 2021 года в Тюмени. В этот день – День Победы – погода не сказать что порадует горожан, но и плохой ее назвать нельзя.

По предварительным прогнозам местных метеорологов, ночью с 8 на 9 мая в областной столице будет малооблачно, температура наружного воздуха составит 14 градусов выше нуля. После пяти утра и до 8.00 солнце будет ярко светить в окна тюменцев. Однако уже к 11.00 небо затянет плотными тучами.

С 14.00 до 17.00 будет облачно, температура воздуха поднимется до 16 градусов со знаком плюс. После восьми часов вечера солнце снова скроется за пеленой облаков.

В этот праздничный день будет дуть западный ветер со скоростью 4 – 7 метров в секунду. К концу дня он станет теплее, сменив свое направление на южное. Кстати, его порывы будут неслабыми – 9 – 14 метров в секунду.

Дороги будут сухими. Давление – порядка 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – 28 – 41%. Ожидается низкий ультрафиолетовый индекс – 1-2 балла.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о погоде на майские праздники – 2021. Природа преподнесет немало сюрпризов горожанам в мини-отпуске.

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