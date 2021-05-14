В Тюмени ученик разместил в соцсетях ролик, намекнув на атаку на колледж

В Тюмени учащийся колледжа разместил ролик с намеком на атаку на соцучреждение. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего учащегося одного из колледжей по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Шутнику, который намекнул знакомым о возможной атаке на социальное учреждение, придется ответить за свои действия.

– 11 мая вечером молодой хулиган отправил двум учащимся одного из образовательных учреждений региона в социальной сети видео со стрельбой и сообщил о якобы иных действиях, создающих опасность гибели людей. Сотрудники регионального отделения ФСБ сразу отреагировали на данное сообщение и узнали, где живет автор видео, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» пресс-секретарь Следственного комитета по региону Людмила Галстян.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело, оно уже принято к производству. У шутника дома провели обыск, у него изъяли компьютерную технику и телефоны, с помощью которых он выходил в социальные сети. Предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, силовики не нашли.

Специалисты допросят свидетелей, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления. Тщательным образом изучен круг общения подозреваемого и его образ жизни.

Ранее «Комсомольская правда» – Казань» писала, что сотрудники полиции установили личность напавшего на казанскую гимназию № 175 на улице Файзи. Молодой человек, сам в прошлом ученик этой школы, теперь учится в университете ТИСБИ на айтишника на четвертом курсе. Задержанного зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет.

Так обычное школьное утро после затяжных майских праздников обернулось настоящим ужасом для Казани. По последним данным пресс-службы президента Татарстана, погибли 8 человек – это дети и учитель.

Напомним, в 2018 году похожая трагедия произошла в Керчи: мужчина ворвался в здание колледжа и открыл беспорядочную стрельбу, погиб 21 человек. Потому керчане выразил особые соболезнования жителям Казани: представители администрации города оборудовали мемориал на площади Ленина.